V posledním kole však bylo nutno rozlousknout otazníky ohledně konkrétního složení čtvrtfinálových dvojic. A regionální hokejbalový fanoušek nemůže mít větší radost, neboť v boji o postup do semifinále se střetnou právě Pardubice s Letohradem. A to bude hodně třaskavá série.

Pardubičtí hokejbalisté se rozloučili se základní částí vítězstvím v regionálním derby v Hradci Králové, jemuž sezona vůbec nevychází a od play off zůstal nakonec vzdálen plných sedm bodů. „Do utkání jsme nevstoupili nejlépe, ale podařilo se nám dál první gól a pak náš výkon stoupal. Po dalších dvou krásných gólech jsme ten zápas ovládli. Těší nás nula vzadu, David Stárek to v brance zavřel a podržel nás. Víme, že do ideálního výkonu ještě něco chybělo. Teď mažeme základní část a přepínáme do módu play off,“ vyjádřil se pardubický trenér Jiří Mašík. Jeho svěřenci zůstali v tabulce o bod za druhým Kladnem, ale udrželi se před Mostem.

Letohradský celek zvládl na výbornou ošemetný finiš základní části a teoretickou nevýhodu dvou venkovních duelů proměnil v šestibodový zisk a lichotivou šestou pozici. V Karviné podal sebevědomý výkon nejenom v tomto extraligovém měření sil, ale také o den později, kdy si na stejném hřišti zajistil vítězstvím 5:3 postup do Final Four českého poháru. Do play off tedy půjde ve formě.

Čtvrtfinále extraligy začíná o nadcházejícím víkendu.

HbK Karviná – SK Hokejbal Letohrad 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). Branky: 28. Diviš (Pala), 31. J. Rosůlek (Fárský) – 4. Kovář (Halbrštát, Anýž), 14. Macháček (Dostál, Lajčiak), 26. Bureš, 27. Kovář (Halbrštát, Tobiáš), 34. Bureš (Lajčiak, Hubálek).

HBC Hradec Králové 1988 – HBC Pardubice 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Branky: 3. Licek (Förstl), 12. Kubeš (Bílý, Langr), 17. Langr (Bílý, Zajíček).

EXTRALIGA – základní část: 1. Kert Park Praha (55), 2. Kladno (46), 3. Pardubice (45), 4. Most (45), 5. Karviná (41), 6. Letohrad (33), 7. Hostivař (32), 8. Ústí nad Labem (28), 9. Dobřany (22), 10. Hradec Králové (21), 11. Plzeň (19), 12. KOVO Praha (9).

Čtvrtfinále play off

HC Kert Park Praha (1.) vs. Elba DDM Ústí nad Labem (8.)



HBC Kladno (2.) vs. HBC Hostivař (7.)

HBC Pardubice (3.) vs. SK Hokejbal Letohrad (6.)

Sobota 23. dubna v Pardubicích (17.00)

Neděle 23. dubna v Pardubicích (14.30)

Sobota 30. dubna v Letohradu (17.00)

Případně neděle 1. května v Letohradu (14.00)

Případně středa 4. května v Pardubicích (19.00)



HBC Most (4.) vs. HbK Karviná (5.)