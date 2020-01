Třinácté kolo nejvyšší futsalové soutěže poslalo na palubovku Nejzbachu teplický Svarog. Profesionály. Hosté se ovšem na tři body pořádně nadřeli. Mýtští se vyrovnali i s absencemi a zle favoritovi zatápěli, i když prohráli 0:3.

Kde byl v utkání největší problém, se při pohledu na skóre odtajní. Mýtu chyběl střelec, lepší finální řešení a klid v zakončení.

Nejblíže vstřelené brance byl Vladyka, ale za stavu 0:1 trefil v 26. minutě jen spojnici tyčí.

Domácí se snažili o vyrovnání, jenže z tlaku pramenily brejkové situace na druhé straně, po jedné z nichž rozhodl o vítězství Litvinov.

Ani závěrečná hra bez brankáře Nejzbachu nepomohla. Chybou hráči nabídli třetí gól Teplicím do prázdné branky.

„I přes absenci dvou hráčů jsme podali bojovný výkon. Je mi trochu líto, že všechny branky byly z našeho pohledu laciné, ale nám chyběl větší tlak a agresivita do brány hostí. Když nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Je potřeba se připravit na důležitá utkání, které nás čekají, abychom se zkusili porvat o play off,“ hodnotil zápas kapitán Nejzbachu Jaroslav Kubát.

„Bylo to neskutečně těžké a vyhrocené utkání. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a odvezli jsme si plný počet bodů. Všechny týmy to budou mít v Mýtě těžké a já jsem rád, že už je to za námi,“ oddechl si kapitán Teplic David Černý.

Co porážka znamená?

Nejzbach se musí pokusit zabodovat v Plzni (17. ledna), ale především pak na domácí půdě porazit budějovické Dynamo (24. ledna) a hlavně uspět u předposledního Liberce (9. února).

Nejzbach V. Mýto - Svarog Teplice 0:3

Fakta - branky: 11. Černý (Novotný), 34. Litvinov (Černý), 40. Černý. Rozhodčí: Nešněra, Milner. ŽK: 5:3. Poločas: 0:1.

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto: Ehrenberger – Lištván, Vladyka, Mach, Vágner, Kubát, Jeníček, Lipavský, Semerád, Šabata, Novák. Trenér: M. Semerád.

Svarog FC Teplice: Jeronimo – Novotný, Šebl, Taverna, Mario, Baran, Claudinho, Tato, Litvinov, Černý. Trenér: V. Tarčilo.