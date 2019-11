Malér. Jinak to nejde nazvat. Po bídném výkonu porážka na půdě Helasu Brno, v pátek další. Proti poslednímu, dosud nulovému týmu.

Nejzbach jen prodloužil trápení. Nedaří se mu. Chybuje, dostává laciné branky. Sami jich hráči málo střílí. Zápas, který měli Mýtští jasně vyhrát a dotáhnout se k osmému místu, nezvládli. Prohráli 3:4.

Přitom od druhé minuty gólem Jeníčka z dálky vedli. Gabčo však v polovině první půle vyrovnal a chvíli na to hosté otočili. „Lepší začátek jsme si nemohli přát, nicméně pak jsme zbytečně zalezli. Mělník nás začal napadat, my jsme vyrobili hodně chyb, což nás stálo vedení,“ uvedl k průběhu prvního poločasu střelec úvodní branky zápasu Petr Jeníček.

Bojovný duel pokračoval i po přestávce. A pokud domácí chtěli zápas vyhrát, museli by se vyvarovat opakujících se chyb, z nichž inkasoval. Ačkoli po Gombášově brance dokázal rychle snížit Merkl, následně neuhlídali berani Vokouna a bylo zle. Minutu před koncem vykřesal naději Gerčák kontaktním gólem, jenže ani to na body nestačilo. „Soupeř celou druhou půlku bránil a měl i trochu štěstí, že nám tam nic nepadlo. Myslím, že jsme zaslouženě prohráli. Mělník chtěl víc než my, hodnotil nepovedený zápas kapitán Nejzbachu Jakub Vágner.

Z pohledu hostí byl hodně vidět Hrdina, který svým spoluhráčům připravil tři góly. „Vítězstvím jsme se vrátili zpátky do hry, dotáhli jsme se na soupeře před námi a doufám, že to bude pokračovat,“ věří hráč Mělníku ve vzestup týmu.

1.FC Nejzbach V. Mýto - Mělník 3:4

Fakta – branky: 2. Jeníček, 35. Merkl, 39. Gerčák (Merkl) – 9. Gabčo (Hrdina), 11. Zdržálek (Gabčo), 34. Gombáš (Hrdina), 36. Vokoun (Hrdina). Rozhodčí: Gasnárek, Kliner. ŽK: 0:3. Diváci: 350. Poločas: 1:2.

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto: Jeníček – Štanglica, Vladyka, Fejl, Vágner, Židík, Jiráský, Gerčák, Semerád, Lipavský, Šabata, Merkl.

SK Olympik Mělník: Mareš – Mažári, Nečas, Gabčo, Gombáš, Šuba, Hochman, Lehner, Hrdina, Šmejkal, Vokoun, Zdržálek.