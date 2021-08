Z pohledu Orion Racing Teamu Litomyšl byla největší pozornost upřena na snažení Petra Rathouského ve třídě MX2. V součtu dvou soutěžních jízd bral v Petrovicích čtvrté místo, celkově se posunul na bronzový post.

„První runda se mu povedla lépe, ve druhé ho zbrzdil pád, byla z toho nepopulární brambora. Asi se na Petrovi trochu podepsal smolný závod v Kaplici, kde mu odešla motorka a jedna jízda mu tak chybí. Ale to už je motokros, budeme zřejmě bojovat o třetí místo v šampionátu, nic není ztraceno. Jeho rival Slovák Kohút na tom nyní byl daleko hůře,“ uvedl manažer Petr Kovář. „Vítězný Jan Wagenknecht a druhý Šimon Jošt byli v Petrovicích rychlejší, to je potřeba uznat. Do pořadí navíc zasáhl také účastník mistrovství světa Venezuelan Locurcio, který jel tréninkově na malé motorce a bral třetí pozici,“ vysvětluje manažer.

V neděli 12. září se česká motokrosová elita sejde na trati v Opatově u Svitav. Pro Orion Racing Team se jedná o „domácí“ podnik.

Petr Rathouský se bude na začátku září snažit potvrdit zisk domácího titulu ve třídě MX2 Junior a tím i nominaci do české sestavy na prestižní Motokros národů, který se uskuteční v italské Mantově.

V kubatuře MX1 dominoval podle očekávání Španěl Butron před Polákem Wysockim, z litomyšlských zástupců dojel Jonáš Nedvěd sedmý a Petr Bartoš osmý. „Jonáš se vzhledem k absencím řady jezdců dostal na páté místo průběžné klasifikace seriálu a má dokonce naději bojovat o čtvrté, což by bylo skvělé. I Petr se posunul do TOP 10,“ říká manažer Kovář. V Petrovicích chyběla poloviny elitní desítky, všichni Rakušané a další silná jména (Michek, Plch, Romančík či Weschta).

Roman Mňuk (Mňuk Racing Team Vysoké Mýto) obsadil v tomto závodu desátou příčku a celkově je nyní dvanáctý.

Zmíněný Petr Bartoš opanoval obě rozjížďky veteránů a nezadržitelně směřuje za dalším titulem.

Pětaosmdesátky tentokrát nahradily ženy a pro Orion Team z toho kápla další „bedna“. Barbora Laňková dojela třetí, když odrazila nápor zkušené Lucie Simonové a v celkové klasifikaci je druhá za Rakušankou Kapsamerovou, která v Petrovicích díky lepšímu výsledky ve druhé rundě porazila Kristýnu Vítkovou vracející se na dráhu po zranění.

„Závod v Petrovicích hodnotím kladně, nebylo to od našich jezdců vůbec špatné. Těšíme se do Opatova, je to pro nás domácí prostředí a chceme se tam našim příznivcům pořádně ukázat. Do té doby nás ještě čekají nejprve slovenském mistrovství ve Velkých Uhercích a následně junioři v Kaplici, kde má Petr Rathouský naději pojistit si titul,“ shrnuje Kovář následující program.

MMČR v motokrosu, pořadí po 5. závodu:

MX1: 1. Butron (Šp., JD Gunnex KTM Racing Team, KTM) 230 bodů, 2. Drdaj (PP Racing, Gas Gas) 188, 3. Krč (Osička MX Team, KTM) 147, … 5. Nedvěd (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 111, … 7. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 105, …12. Mňuk (Mňuk Racing Team, Yamaha) 86.

MX2: 1. Jošt (Slov., Osička MX Team, KTM) 207, 2. Wagenknecht (HT Group Racing, Husqvarna) 201, 3. Rathouský (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 176.

Veterán: 1. Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl, KTM) 250, 2. Blábolil (Yamaha Čepelák Racing Team, Yamaha) 212, 3. Brádka (4 Cross Racing, Suzuki) 161, … 13. Suchánek (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 66.

Ženy: 1. Kapsamerová (Rak., Motosport Chýnov, Gas Gas) 282, 2. Laňková (Orion Racing Team Litomyšl, Suzuki) 235, 3. Simonová (4 Cross Racing, KTM) 224.