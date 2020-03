Jeho jméno je MICHAL SVOZIL, je mu dvaačtyřicet let a jezdí automobilové závody do vrchu. V minulé sezoně nenašel tento jezdec přemožitele v českém šampionátu ve skupině E1. V „civilu“ úspěšný podnikatel se po domácích i evropských kopcích prohání v nádherném speciálu BMW M3. Jedná se o speciálně upravené vozidlo do příslušné kategorie vycházející ze sériových cestovních automobilů, které jsou určeny výhradně pro závody či soutěže. Podobnost se sériovým vozem má být jasně zřetelná, jeho původní struktura musí zůstat kdykoli plně identifikovatelná.

Jak jste se k závodění do vrchu vůbec dostal? Byl to váš sen jednou usednout za volant závodního vozu, nebo jste dostal lákavou nabídku?

Rychlou jízdu jsem miloval od mladých let, kdy jsem se účastnil amatérských automobilových závodů. V roce 2010 jsem dostal možnost, abych se zúčastnil tréninku továrních jezdců rallye ve Francii, a to včetně testování závodních vozů. Zážitek to pro mě byl tak silný, že jsem následující rok zakoupil historickou závodní Škodu 130 RS a v roce 2012 jsem stál na startu prvního závodu svojí kariéry. Jelikož mi bylo líto přetěžovat škodovku z roku 1976, rozhodl jsem se pořídit silnější a moderní BMW M3.

Věnoval jste se i moto disciplíně, třeba motokárám?

Každý, kdo má rád motosport, se rád sveze na výkonných motokárách. Závodně jsem se však této oblasti nevěnoval a spíše motokáry využívám k odreagování, tréninku a zimní přípravě.

MČR automobilů do vrchu

Prestižní seriál měl v roce 2019 zastávky v Brně, Náměšti nad Oslavou, Šternberku, Liberci, Dobšiné a Divákách. Michal Svozil závodící za AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK zvítězil v celkovém hodnocení skupiny E1, když ve dvanácti bodovaných jízdách nasbíral dohromady 157 bodů a předčil tak svého největšího rivala Josefa Dohnálka (127). Třetí příčku v republikovém seriálu vybojoval Lubomír Loubal (68).

Popište podrobněji závodní vůz. Zdá se jako velmi výkonný, co v něm máte za motor a kolik koní je pod kapotou?



Jedná se o BMW M3 GT, které je osazeno šestiválcovým motorem o objemu 3000 krychlových centimetrů a výkonem 364 koňských sil. Přenos výkonu zabezpečuje zakázkově vyrobená sekvenční bezsynchronní šestirychlostní převodovka. Management celého závodního vozu obstarává dataloger AIM s programovatelnou jednotkou Motec. Tato elektronika zajišťuje kompletní sladění sekvenční převodovky se závodně upraveným motorem. Na odlehčení karoserie vozidla jsou použity nejmodernější uhlíkové a kevlarové kompozity vyznačující se pevností a nízkou hmotností. Hmotnost auta včetně hasícího zařízení a plné nádrže činí jen 985 kilogramů.



V roce 2019 jste se stal ve své třídě mistrem České republiky. Co další soutěžní mety?



Na letošek plánujeme testování a zdokonalování nastavení vozu při závodech do vrchu hlavně v podnicích mistrovství České republiky, abych mohl být v následujícím roce zařazen do reprezentace Autoklubu České republiky a jako reprezentant se účastnil kompletního seriálu mistrovství Evropy, což obnáší i závody ve vzdáleném Španělsku a Portugalsku.



Odjezdil jste spoustu závodů jak u nás, tak na zahraničních tratích. Které z nich ve vás zanechaly nejhezčí dojmy?



Každý podnik je něčím zajímavý. Památným zážitkem pro mě byl ten z mistrovství Evropy na Dobšinském kopci, kde mi v rozhodující jízdě explodoval motor. To je pro každého závodníka smutná situace, ale úžasní slovenští fanoušci mi pomohli jak psychicky, tak s doplňováním tekutin a komunikací s depem. Ono se řekne defekt, explodoval motor, ale pokud zůstanete stát na trati třeba i čtyři hodiny ve třiceti stupních v kompletním nehořlavém vybavení, tak je to velice nepříjemná záležitost. Co se týče sportovního prostředí, tak jako nejlepší a nejskvělejší závod hodnotím mistrovství České republiky Ecce Homo Šternberk, a to jak zázemím, tak rovněž atmosférou. Kolem trati je několik tisíc fanoušků motosportu, kteří dokáží vytvořit báječnou kulisu. Perfektní zázemí včetně maximální podpory města Šternberk, to všechno se podílí na nepopsatelných zážitcích.



I motorismus se potýká se současnou kritickou situací u nás i ve světě, nicméně kde by vás fanoušci mohli v nové sezoně nejblíže sledovat?



V regionu nás letos uvidíte na pěkném kopci v Ústí nad Orlicí na Ústecké 21 a také na staronově zařazeném kopci Laudon v Lanškrouně. Závěrem bych chtěl poděkovat za stálou podporu všem příznivcům, sponzorům a především své rodině. (pm, rh)