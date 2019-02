Žamberk – Už to nebylo takové jako v prvním kole, ale i tak si hráči Žamberka připsali v oblastním přeboru hokejbalistů alespoň tři body za vítězství nad Svítkovem. Den předtím totiž prohráli v Heřmanově Městci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Mohlo se zdát, že Svítkov bude v tomto utkání favoritem, ale hned v úvodu se domácí do soupeře pustili se vší vervou a ujali se vedení po brance Reichla. Následně přišla kritická dvouminutovka, kdy hosté využili hrubé chyby kanců a dvěma góly otočili stav. Ke konci první periody se ještě podařilo vyrovnat znovu Reichlem.

Do druhé třetiny vstoupili „Žamberáci" špatně, naštěstí se nikomu z hráčů Svítkova nepodařilo skórovat. Jakmile se ale domácí dostávali do tempa, přece jen inkasovali z hole Vašiny. V ten okamžik jakoby v elitním útoku Žamberských bouchly saze a po závaru před brankou vyrovnal Vašek. Těsně před závěrem druhé třetiny strhl vedení na svoji stranu hráč domácích Adamec.

Ve třetině třetí se projevila střelecká nemohoucnost kanců, když z mnoha šancí nedokázali prostřelit brankáře hostí. Až se to povedlo Vítkovi šťastnou bekhendovou střelou. V čase 44:59 dovršil svůj hattrick hostující Vašina, ale porážku hostů už tím pouze zmírnil. Žamberk se tak mohl radovat z dalšího vítězství na svém stadionu. Ovšem než k tomu došlo, museli hráči cestovat k prvnímu utkání na hřiště soupeře, a to do Heřmanova Městce, kde se hrálo v sobotu. Opět se opakoval scénář, kdy Žamberk na svého soka vlétl hned od začátku, ale bohužel se stalo, co nikdo nechtěl.

Domácí začali pomaleji, ale dávali góly. A to hned ve čtvrté minutě, kdy Kozel převzal namazanou přihrávku a otevřel gólový účet zápasu. Do konce první třetiny už se Žamberští nevzpamatovali a aby toho nebylo málo, inkasovali ještě dvakrát.

Po přestávce se hosté zaměřili na to, aby eliminovali domácí hráče. Především si pak hlídali jejich přechod do šancí, protože každá příležitost znamenala v úvodní třetině hrozbu vstřeleného gólu. To se kancům dařilo a byli to oni, kdo mohli se stavem utkání něco udělat, ale bohužel opět mohli žehrat na neproměňování vyložených šancí. A spojení „nedáš – dostaneš" se projevilo i tentokrát, domácí zvýšili na hrozivých 4:0. S tím se rozhodl něco udělat Vítek a snížil z bezprostřední blízkosti svým prvním gólem v sezoně na rozdíl tří branek. Poté se Žamberk začal tlačit více do útoku, ale výsledkem bylo jen nastřelené břevno. Efektivně hrající domácí tým to nezaskočilo a před druhou sirénou přidal pátou branku.

V poslední třetině se hráči Heřmanova Městce zatáhli do obranného bloku a hráli přesně to, co potřebovali. Občas vyráželi do rychlých brejků. Naopak hosté z tlaku, který měli, dokázali korigovat na rozdíl dvou branek. Další šance, které měli, už nevyužili, a tak si Žamberk připsal první porážku v sezoně. (jš, bed)

Heřmanův Městec B – Žamberk 5:2

Fakta – branky a asistence: 4. Kozel (Pavlíček), 5. Doležal (Žemlička), 7. Mach (Kozel), 20. Kozel, 28. Myška (Žemlička, Böhm) – 22. Vítek (Vašek), 35. Vašek (Kacálek, Hubálek). Rozhodčí: Čumpl, Komárek. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 30. Střely na branku: 15:21.

Žamberk: Pácha – Krejčí, Hubálek, Adamec, Kavka, Reichl, Vychánek, Kacálek, Vašek, Vítek, Chmelíček, Sedloň, Štětina.

Žamberk – Svítkov Pardubice B 5:4

Fakta – branky a asistence: 5. Reichl (Bělský), 14. Reichl (Sedloň), 25. Vašek, 30. Adamec, 43. Vítek (Vašek) – 8. Hejkrlík (Vašina, Hanč), 9. Vašina, 24. Vašina (Synek), 45. Vašina (Synek). Rozhodčí: Vrba, Uhlíř. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 30. Střely na branku: 51:34.

Žamberk: Pácha – Krejčí, Hubálek, Nun, Bělský, Adamec, Kavka, Reichl, Vychánek, Kacálek, Vašek, Vítek, Chmelíček, Sedloň, Oliva, Forman.