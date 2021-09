V Chorvatsku tentokrát vydržela po oba soutěžní dny suchá trať, což Martinu Doubkovi svědčilo. V sobotu svedl tuhý boj o vítězství s Kypřanem Tziortzisem, kterého dokázal udržet za svými zády až pod cílovou šachovnici. Naopak potíže měl lídr šampionátu a Doubkův týmový kolega Němec Dauenhauer, který se šestým místem rozhodně nebyl spokojen. Což ho však zdravě namotivovalo a druhý den neměl konkurenci, jezdec z Litomyšle si ale vcelku bezpečně kontroloval druhý flek a v součtu obou jízd tak nebyl v Grobniku lepší závodník.

Martin Doubek na závodech v Chorvatsku.Zdroj: Orion Racing Team Litomyšl

„Z vítězství mám pochopitelně velkou radost, i když mě mrzí, že se mi nepodařilo vyhrát i druhou rozjížďku. Zbývají však ještě dva závody v Belgii a Itálii, bodů je ve hře dost a o titul určitě chci zabojovat,“ hlásí Martin Doubek, který po dvou prvenstvích na úvodním podniku ve Španělsku zapsal třetí výhru ve své šesté sezoně v Nascar Euro.

V celkovém pořadí mu citelně chybí zisk ze smolné jízdy v Mostě, kterou nedokončil kvůli technickým problémům, jeho naděje na útok na první místo v kategorii EuroNascar 2 však zvyšuje skutečnost, že v posledním závodu se budou udělovat dvojnásobné body.

Pátou zastávkou seriálu bude 8. a 9. října legendární belgická trať v Zolderu a finálový podnik uvidí na konci října italská Vallelunga.

Nascar Euro Whelen Series, 4. závod v Grobniku (Chorv.):

EuroNascar 2, 1. finálová jízda:

1. Doubek (ČR, Ford Mustang, Hendriks Motorsport) 21:07,672 min., 2. Tziortzis (Kyp., Ford Mustang, Academy Motorsport Alex Caffi) + 0,465, 3. Kunz (Něm., Chevrolet Camaro, DF1 Racing) + 14,394 .

EuroNascar 2, 2. finálová jízda:

1. Dauenhauer (Něm., Ford Mustang, Hendriks Motorsport) 21:00,470, 2. Doubek + 7,791, 3. Pilate (Bel., Chevrolet Camaro, DF1 Racing) + 11,117.

Průběžné pořadí:

1. Dauenhauer (295), 2. Doubek (262), 3. Tziortzis (252), 4. Panebianco (It., Chevrolet Camaro, Not Only Motorsport) 232, 5. Deodhar (Ind., Ford Mustang, CAAL Racing) 231, 6. Kunz (229), 7. Garisto (It., Shadow DNM8, 42 Racing) 228, 8. Pilate (228).