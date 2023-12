Úžasná atmosféra v hale a litomyšlský lídr byl ve Vysokém Mýtě poražen

317 diváků! V takové kulise se odehrálo prestižní divizní florbalové derby mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Jestli lze florbalu něco opravdu závidět, tak je to takový zájem fanoušků. Vždyť co by za takovou návštěvu například regionální fotbalové kluby, mimo jiné i ve Vysokém Mýtě a Litomyšli, na svých mistrovských zápasech daly… V elektrizující atmosféře se domácí celek proti lídrovi tabulky vyšponoval k výbornému výkonu a znovu po týdnu si připsal skalp rivala z popředí tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Pleskot