Č. Voda – V sobotu se fotbalové hřiště v Červené Vodě stane startem i cílem druhého ročníku závodu horských kol s názvem Jeřáb 1003.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Závod spadá do Šumperského poháru MTB.



Organizátoři i letos vypsali několik kategorií, přičemž si každý může vybrat trať, která mu bude nejvíce vyhovovat.



Na start se tak postaví cyklistický potěr, kde mohou startovat děti od šesti let. Tato kategorie není součástí Šumperského poháru.

Dále předžáci a předžačky do deseti let, mladší žáci a žákyně 11 – 12 let, starší žáci a žákyně 13 – 15 let, junioři a juniorky 16 – 18 let.

Muži A 19 – 29 let, muži B 30 – 39 let, muži C 40 – 49 let, muži D padesát a více let.

Ženy A 19 – 34 let, ženy B třicetpět a více let a kategorie pohodáři, která není věkově nijak omezena.



Připravené trasy jsou dlouhé 35 a 70 kilometrů.



Kratší trať má převýšení 1037 metrů. Jezdci, kteří si zvolí trať sedmdesátikilometrovou bude překonávat převýšení 1949 metrů.

Podmínkou závodu je použití ochranné přilby. Závod se totiž bude konat za plného silničního provozu.



Start hlavního závodu je naplánován na desátou hodinu z červenovodského hřiště. O patnáct minut později odstartují děti a v 10.30 se na cestu dlouhou dvacetpět kilometrů vydají pohodáři.