Vysoké Mýto – Sedá si to. S přibývajícím počtem zápasů se herní projev futsalistů Nejzbachu Vysoké Mýto zlepšuje. V šestém kole Chance futsal ligy se o tom přesvědčila Česká Lípa. Domácí nestačili, nakonec mohli být rádi, že byl konečný výsledek pouze 1:7.

Démoni Česká Lípa – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1:7 (0:3)

Branky: 33. Zemánek – 1. a 35. Formánek, 14. a 22. Semerád, 7. Jeníček, 29. Vágner, 36. Sklenář. Vysoké Mýto: Gerčák – Merkl, Sklenář, Jeníček, Michalec, Kubát, Vágner, Vladyka, Formánek, Semerád, Šabata, Fidler.

Už desátá sekunda předznamenala vývoj zápasu. Jeníček přenechal míč Formánkovi, na jehož ránu byl Kalina krátký. V sedmé minutě Semerád přihrál de facto před prázdnou bránu Jeníčkovi a Nejzbach vedl o dva góly. Převahu do poločasu ještě zvýraznil hrající trenér Miroslav Semerád, jemuž přihrál na gól Formánek.

Hosté hráli v pohodě. Po přestávce vývoj zcela opanovali a domácí k ničemu nepustili.

V 23. minutě už to bylo 0:4. Formánkova rána otřásla břevnem, míč se dostal k Semerádovi, jenž jej poslal na místo svého určení. Z pohledu České Lípy toho za zmínku mnoho nestojí. Důvod byl zcela jasný, Nejzbach na palubovce dominoval. Na 5:0 zvyšoval po rychlém protiútoku Vágner.

Domácí se dočkali alespoň čestného úspěchu v 33. minutě, k němuž mu chybou při power play pomohli Mýtští sami. O chvíli později zužitkoval Vágnerovu nabídku na gól Formánek a exhibici zakončil sedmým gólem Sklenář.

Roman Páral, asistent trenéra 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto: „Jednoznačné utkání. Od první minuty jsme byli lepší tým. V poločase jsme vedli tři nula. Po přestávce jsme pokračovali v dobrém výkonu, domácí jsme k ničemu nepustili. Jejich branka padla po chybě při naší power play. Ještě mohou být rádi, že to skončilo pouze tímto výsledkem."

1. Chrudim 5 5 0 0 32:7 15

2. R. Krokodýl Brno 7 4 2 1 23:12 14

3. Vysoké Mýto 6 3 2 1 23:18 11

4. Zruč n. S. 5 3 1 1 24:16 10

5. Slavia Praha 5 3 1 1 20:13 10

6. Helas Brno 5 2 2 1 22:12 8

7. Plzeň 6 2 1 3 18:27 7

8. Sparta Praha 6 2 0 4 16:23 6

9. Tango Brno 6 1 2 3 14:21 5

10. Kladno 6 1 1 4 19:30 4

11. Česká Lípa 6 1 0 5 17:38 3

12. Hradec Králové 5 0 2 3 8:19 2