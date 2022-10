Koníka máme doma od dvou let. Je velký rozdíl pořídit si čtyřletého koně, nebo se s ním piplat od malička. Trenér by si neměl vytvářet citová pouta ke koním. Já jsem ale známý tím, že si ke každému svému svěřenci vytvářím nějaký vztah, někdy možná až moc. A Špeka mám hrozně rád. Teď díky němu prožívám obrovské emoce, protože jako jezdec jsem Velkou pardubickou nikdy nevyhrál.

Jak se vám podařilo vychovat vítěze Velké pardubické?

Je to běh na dlouhou trať. Stojí to hodně času, investic od majitele. O to více mě těší, že práce s ním nepřišla vniveč. Podle mě nejtěžší je udržet koně zdravého. Může se mu stát cokoliv. Špatně šlápne, uklouzne. Proto jsme ho záměrně v jeho kariéře nepřetěžovali a šetřili na ty hlavní dostihy. Abychom eliminovali nebezpečí úrazů.

Kdy vás poprvé napadlo, že by mohl Velkou vyhrát?

V pěti letech měl drobné zranění, tak jsme ho nechali delší dobu odpočívat. Pak běžel v Pardubicích Cenu Vltavy. Říkal jsem si, že když po tom svém jediném zdravotním boji zůstane zdravý, tak to jednou klapne. Jsem nesmírně šťastný, že se mu to povedlo. Určitě neřekl poslední slovo.

Jak byste popsal svého mistra Mr Spexe?

Je mu sice osm, ale je to přestárlé děcko. Takového koně by chtěl trénovat asi každý. Je klidný při ošetřování i jezdění. Může ho jezdit prakticky kdokoliv. Je to inteligentní, hodný charakterní kůň. Překážkový kůň s výborným koncem. Jedná se o ultra vytrvalce. Proto je to ideální závodník do Velké pardubické, která je delší něž ostatní dostihy.

Původní plány s jeho osazením vám seškrtalo Kratochvílovo zranění. Proč jste si vybral Lukáše Matuského?

Tak jak jsem měl kdysi tušení, že Spex Velkou pardubickou jednou vyhraje, tak stejné to bylo s Lukášem Matuským. Volných jezdců v České republice moc není. V zahraniční pak relativně dost, ale musíte si vybírat. A být připraven na různé varianty. Lukáš mi pasoval na koně kromě jezdeckých kvalit také proto, že je klidnější člověk. Tak jsem mu dal nabídku, on ji přijal a já za to teď můžu být jen rád.

Kde se vzal Mr. Spex?

Karel Jalový, majitel stáje Lokotrans: „Mistra Spexe jsem získal jako dvouletého na dražbě. Naslepo. Nebyl jsem na ni a nikdy před tím jsem ho neviděl. Jel tam kolega a já mu říkal: Jestli bude do deseti tisíc eur, tak ho kup. Dříve jsem vlastnil jeho staršího polobratra Maltana. V Pardubicích vyhrál jeden nebo dva dostihy, když byl v tréninku u pana Váni. Nakonec jsme Spexe pořídili za osm a půl tisíc euro. Od té doby byl cíleně připravován na Velkou pardubickou a další dostihy v Pardubicích.“