Nejlépe do sezony vstoupili litomyšlští florbalisté a je to pro ně pozitivní posun oproti předešlému ročníku, kdy se jim start nepovedl a místo plánovaných bojů o přední pozice se strachovali o udržení. Teď to pro ně vypadá o poznání lépe. V uplynulém kole si v krajském derby poradil s Letohradem po napínavém průběhu 3:2, když rozhodující branku vstřelil v přesilové hře v 57. minutě Jan Kulhavý. „Předvedli jsme velmi dobrý výkon. Podržel nás gólman Tomáš Hájek. Děkuji týmu a jedeme dál,“ glosoval litomyšský trenér Tomáš Doubek. Formu nabírá také celek FTC Vysoké Mýto, který je zvyklý pohybovat se v popředí divize, úvodní kola mu ovšem optimálně nevyšla a několikrát přišel o body. Vše se ale obrací, dvouciferným deklasováním Jihlavy nyní naznačil, že se s ním opět bude muset počítat. „Myslím, že diváci viděli parádní zápas. Máme obrovskou radost, jak se nám zapojují mladí a získávají si stále větší respekt. Vybojovaný duel, kde jsem ale celou dobu tahali za delší konec. Nebýt polevení ve druhé třetině, mohlo být vše klidnější,“ byl spokojen trenér Aleš Dejdar.