Choceň – Součástí Zimní hradubické ligy je lesní kros Malá cena Velké Verandy, která se tradičně běží v prosinci.

STUPNĚ VÍTĚZŮ mužů – zleva: Ondřej Fejfar, Petr Vitner, Matěj Kamenický, Filip Záveský, Tomáš Kubelka. | Foto: archiv KOB Choceň

Počet účastníků pořadatele znovu nezklamal, dokonce byl překonán rekord, jehož současná hodnota se zastavila na čísle 364. Cílovou pásku vidělo 346 běžců a běžkyň. Podmínky na trati nebyly z nejlehčích, a tak se překonání traťového rekordu musí odložit. Ten stále drží Petr Losman z roku 2000. Změna oproti loňskému závodu nenastala ani na pozici vítězů. Své vítězství obhájili jak Petr Vitner mezi muži, tak i Táňa Metelková v kategorii žen. (bed)

Vítězka mezi ženami budoucnost neplánuje

Vybíhala do závodu jako největší favoritka a očekávání naplnila. Podeváté byla v cíli nejrychlejší, i když s tím už TÁŇA METELKOVÁ nepočítala.

Jak se vám letos líbila trať vzhledem k počasí?

Počasí vyšlo pěkné. Trať byla dost blátivá, ale závod se mi líbil, mám to tady ráda.

Ještě před týdnem byla trať suchá a tvrdá, ale kvůli deštivému počasí v předchozím týdnu změkla a je blátivá. Jaká podložka více vyhovuje vám, Táňo?

Mám raději tvrdší povrch, nemusím se bát tolik při sbíhání kopců.

Které místo vám na trati přišlo nejobtížnější?

Nejhorší pro mě byl první seběh a následná prudká zatáčka, kde to velmi smekalo.

Vybíhala jste jako největší favoritka závodu poslední mezi ženami. Jak závod vzhledem k soupeřkám probíhal?

Martu Fenclovou jsem doběhla na prvním kopci a v tom druhém jsem již před sebou viděla Lucii Maršánovou. Stále jsem si hlídala, abych ji měla na dohled.

Letos je to vaše deváté vítězství zde na Verandě. Jak dlouho myslíte, že vydrží vaše neporazitelnost v hlavní ženské kategorii?

Já jsem počítala s tím, že už to letos nevyjde. Roky už mám, je na čase, aby nastoupila mladší generace. Maršánová zaběhla slušný výkon, nepřijela Stránská. Myslím, že už mě některá z nich brzy nahradí.

A plány do budoucnosti?

Neplánuji, beru to tak, jak to je.

Obhájil vítězství z loňského roku v těžkých podmínkách, přesto Petr Vitner říká:

Trať byla obtížná, ale perfektně připravená

Byl hodně blízko k tomu, aby překonal 14 let starý rekord, ale nakonec to nevyšlo. Vítěz PETR VITNER v rozhovoru naznačil, co všechno se musí sejít, aby to vyšlo.

Váš vítězný čas 15 minut 36 sekund zaostal jen jedenáct sekund za traťovým rekordem Petra Losmana z roku 2000. Za letošních blátivých podmínek je to výborný výkon. Kdy rekord Petra Losmana pokoříte?

Vše záleží na souhře okolností. Když budu zdravý, bude přimrzlá a tvrdá trať, bude se dát vyběhnout rychle do kopců a zvládnout lépe i seběhy.

Kterého soupeře jste se nejvíce obával?

Ondry Fejfara.

Které místo na trati pro vás bylo nejkritičtější?

Čtvrtý kopec. Bylo tam hodně jílu, kopec se jen těžko vybíhal, spíše vycházel, letos byl nejtěžší.

Co byste vzkázal nebo doporučil pořadatelům? Máte nějaké připomínky k trati?

Já bych nic neměnil. Má to být náročný kros, bláto k němu patří. Je to obtížná trať a myslím, že byla připravená výborně. Některá místa, především ta kritická, měli pořadatelé vysypané pískem. Trať byla perfektní.

Máte po sezoně, odpočíváte nebo již začínáte s přípravou na sezonu novou?

Nabíhám kilometry, vrátil jsem se ze soustředění na Šumavě a připravuji se na Mistrovství Evropy v krosu v Bulharsku. Závod tady byl test a dopadl dobře, jsem spokojený. Byl to sice úplně jiný typ krosu – v blátě a kopcích s kratší vzdáleností, ale vydařil se. Závod na „Evropě" se poběží na desetikilometrovém tvrdém travnatém povrchu.

Kromě krosů, jaké máte plány do budoucnosti?

Především mě čeká halové mistrovství Evropy v Praze. Doufám, že vyjde. Nejraději bych se nominoval na závod na 1500 metrů, ale příprava je nastavena tak, aby bylo možné splnit limit i na distanci 3000 metrů.

Vojtěch Grundman