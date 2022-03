Šlágr kola se hrál na severu Čech. Most i Pardubice náleží do elitní trojky nejvyšší soutěže, ale o hokejbalové kráse se příliš hovořit nedalo. Hrálo se hodně zostra a nečistě, patnáct vyloučených hokejbalistů je toho dokladem. „Byl to hodně tvrdý zápas. Měli jsme lepší začátek, bohužel jsme nedali gól ze dvou vyložených šancí. Pak Most převzal iniciativu a my nehráli dobře. Špatně jsme řešili přesilovky a vyvrcholilo to neproměněnou pět na tři. Ve třetí části jsme se zvedli, vytvářeli si slibné šance, ale soupeř bránil dobře a vyrážel do brejků,“ zhodnotil utkání lodivod Pardubic Jiří Mašík.