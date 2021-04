Tuři zvládli těžký boj se Slunetou výtečně, podržela je kvalitní obrana

KOOPERATIVA NBL: Lídr skupiny A2 zavítal do haly Na Střelnici a domácí Tuři věděli, že pouze vítězství jim zachová naději na nejvyšší příčku v nadstavbové části a teoreticky nejvýhodnější startovní pozici do předkola play off.

Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta Ústí nad Labem (80:68). | Foto: František Renza

Od začátku se hrál svižný a zajímavý basketbal, skóre se dlouho posouvalo rovnoměrně na obě strany, ani jeden z rivalů si nevypracoval podstatnější náskok. Teprve ke konci první čtvrtiny nejprve mírně odskočila Sluneta na 18:23, ale následovala parádní pasáž Turů. Přelom čtvrtin ozdobili hlavně díky přesné trojkové střelbě šňůrou 11:0 a v nastoleném trendu pokračovali. Agresivní obrana držela na uzdě hostující střelce, naopak ti svitavští nacházeli dobré pozice a trefovali. Desetibodový odstup v polovině utkání vypadal slibně. Dvě rychlé trojky Slunety zkraje třetí periody připomněly špatné svitavské zkušenosti s tímto hracím obdobím. Ústí se přiblížilo v jednu chvíli až na čtyři body a duel tak zůstával pořád otevřený. Poslední kvartál byl nejprve přehlídkou zahozených střel, za pět minut padlo deset bodů. Byli to ale přece jen Tuři, kdo v koncovce prokázal větší odhodlání a vůli po vítězství. Závěr měli plně pod kontrolou, dokonce překlopili na svoji stranu vzájemnou bilanci se Slunetou a stále mohou myslet na sedmé místo. „Vyšla nám obrana na Lamba Autreyho, kterého jsme nutili do těžkých střel a udrželi ho na deseti bodech,“ pochvaloval si svitavský kapitán Roman Marko. „Jsem rád, že jsme odčinili porážku z Hradce Králové, kde náš výkon nebyl dobrý. Snad budeme takhle pokračovat a skupinu A2 uzavřeme proti Děčínu dalším solidním vystoupením,“ dodal Marko. „Předvedli jsme kvalitní týmový výkon na obranné polovině, zejména v sudých čtvrtinách, kdy nám Ústí dalo jen dvanáct bodů. Tím jsme si hodně pomohli. V útoku nás v prvním poločase brzdily hloupé ztráty, které soupeř trestal. Po změně stran nám trochu odešla i střelba z dálky a byli jsme lehce bezzubí, naštěstí nás ve čtvrté čtvrtině podržela obrana a dotáhli jsme zápas do vítězného konce,“ uvedl svitavský lodivod Lukáš Pivoda. „V posledních utkáních jsme dávali docela dost bodů, ale tentokrát se to zadrhlo, i kvůli velmi dobré obraně domácích. Nastříleli jsme jen 68 bodů, naši klíčoví hráči neměli svůj den, k tomu se přidala i špatná obrana především v první polovině. A samozřejmě nepoměr na doskoku je extrémní, s tím se nedá vyhrát. Přesto jsme to nezabalili, ale jestli chceme skupinu A2 zakončit jinak, musíme zapracovat na útoku a obranném doskoku. Ve Svitavách nám nešlo prakticky nic,“ hodnotil kouč Slunety Jan Šotnar. SKUPINA A2: Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem 80:68 (21:23, 45:35, 62:56) Body: Marko 15, Pinkston 14, Slezák 14, Johnson 13, Sehnal 12, Svoboda 6, Dragoun 6 – Pecka 18, Hanes 13, Fait 12, Haymond 11, Autrey 10, Karlovský 2, Stegbauer 2. Rozhodčí: Hruša, Kec, Kubiš. Fauly: 19:16. Trestné hody: 17/11 – 16/14. Trojky: 11:6. Doskoky: 50:33. Hráno bez diváků. Další výsledek: Děčín – Hradec Králové 100:74. Pořadí: 7. Ústí nad Labem (15 vítězství/16 porážek), 8. Svitavy (14/17), 9. Hradec Králové (14/17), 10. Děčín (13/18), 11. Olomoucko (9/23), 12. Ostrava (6/26). Příště: Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Armex Děčín (sobota 17. dubna, 17:00, hala Na Střelnici).