Už to vypadalo, že se svitavští příznivci v základní části nedočkají kloudného výkonu svého týmu v soupeřově hale, na severu Čech však hosté zahráli velmi dobře a navíc se vyvarovali tradičních „hluchých“ pasáží. Výsledkem byla přesvědčivá výhra, v průběhu duelu vedli Tuři až šestadvacetibodovým rozdílem a dá se říci, že měli celý průběh utkání pod kontrolou.

Je to velmi pozitivní zpráva do dalšího průběhu sezony…

Snad bude toto vzedmutí trvalejšího rázu.

Tuři předčili rivala především v úspěšnosti střelby z pole, kterou měli na 52 procentech, zatímco Děčín pouze třiatřicet (dvojky dokonce 68 ku 39), přičemž domácí měli o deset zakončení více.

Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín: „Nemáme žádné velké střelce a pro ty hráče, kteří jsou do těchto rolí posunuti, je to zase vyšší a nový level. Někteří hráči musí zkrátka do play off módu, který se pomalu blíží, teprve dorůst. Chladná hlava a pevná ruka v klíčových okamžicích se nedá natrénovat, to se musí zažít a zkušenosti pracně získat. Utkání rozhodl první poločas, kdy jsme netrefili vůbec nic. Pozice jsme si sice vypracovali, ale bohužel je neproměnili. Navíc jsme nezvládli obranný doskok, dostali pár košů z druhých šancí a dovolili soupeři vyhrát dva úseky 0:7 a 0:9. Ve druhém poločase jsme se snažili dotáhnout, nechali na hřišti hodně sil, ale bodový polštář Svitav byl velký a umožnil jim hrát v pohodě.“

Lukáš Pivoda, trenér Dekstone Turů Svitavy: „Určitě se nám pojede domů dobře, protože v Děčíně se tak často nevyhrává. Zdejší prostředí, i bez diváků, kteří vytvářejí skvělou kulisu, je specifické pro hostující týmy. Takže za výhru jsme moc rádi a stále držíme šanci postoupit do první šestky. Myslím si, že po celou dobu, snad kromě poslední čtvrtiny, bylo naše vítězství kontrolované. Hlavně na obranné polovině jsme předvedli dobrou práci. Věděli jsme, že Děčín není tak dobře střílející tým z dálky, takže jsme se spíše snažili zacpat bednu, což se nám dařilo. Udrželi jsme domácí na sedmi asistencích, což je výborné číslo. Také jsme se vyrovnali děčínské tvrdosti ve druhé půli, to byl další důvod toho, že jsme dovedli zápas do úspěšného konce. Doufám, že tento výkon přeneseme i do posledního zápasu základní části.“

Šimon Ježek, křídelník BK Armex Děčín: „Naše nasazení v prvním poločase nebylo špatné, ale dovolili jsme soupeři dva úseky 0:7 a 0:9 a z toho jsme se už nevrátili. Třetí čtvrtka byla tragická, byli jsme naprosto jaloví. V útoku jsme se nedostali k jistému zakončení, chyběla nám koncepce hry, špatně jsme komunikovali. Nebyli jsme také kompaktní v obraně, Svitavští si nás rozpinkali a protože to jsou střelci, dávali otevřené střely. My jsme se pokusili o návrat, aby to neskončilo fiaskem, a nakonec jsme to stáhli na patnáct bodů, především díky Ondrovi Šiškovi. Tento výsledek ale vypadá daleko lépe na tabuli, než tomu bylo na hřišti. My si zkrátka nemůžeme dovolit takové výpadky, být nekoncentrováni celou třetí čtvrtinu. To se pak těžko dohání.“

Rostislav Dragoun, křídelník Dekstone Turů Svitavy: „Do Děčína jsme přijížděli s tím, že nás čeká fyzický a bojovný basketbal. A myslím, že jsme se s tím popasovali dobře. Konečně nám fungovala obrana, domnívám se, že asi nejlépe za celou sezonu. A to byl podle mého klíč k výhře. A samozřejmě to, že jsme se bojovností vyrovnali domácím, možná je i předčili. Bylo to důležité vítězství, protože chceme postoupit do první šestky.“

21. KOLO:

BK Armex Děčín – Dekstone Tuři Svitavy 70:85 (17:23, 31:46, 51:72)

Body: Šiška 24, Pomikálek 15, Ježek 12, Kotásek 8, Grunt 4, Kroutil 3, Boyko 2, Ščekič 2 – Johnson 16, Slezák 16, Dragoun 14, Svoboda 10, Marko 8, Bujnoch 8, Pinkston 5, Sehnal 4, Welsch 4. Rozhodčí: Baloun, Jeřáb, Linhart. Fauly: 23:26. Pět chyb: Ščekič – Bujnoch. Trestné hody: 22/17 – 23/14. Trojky: 7:9. Doskoky: 35:40. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

BK Opava – NH Ostrava 89:78 (25:24, 44:33, 65:49), ERA Basketball Nymburk – USK Praha 104:88 (25:24, 47:42, 75:60), Basket Brno – Sluneta Ústí nad Labem 100:72 (26:22, 51:45, 77:59), BK Olomoucko – BC Geosan Kolín 87:94 (16:30, 39:48, 63:74), BK JIP Pardubice – Královští sokoli Hradec Králové (neděle, 18:00).

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (95.2), 2. BK Opava (80.0), 3. BC Geosan Kolín (66.7), 4. Basket Brno (60.0), 5. USK Praha (55.0), 6. BK JIP Pardubice (45.0), 7. Dekstone Tuři Svitavy (42.9), 8. Královští sokoli Hradec Králové (40.0), 9. Sluneta Ústí nad Labem (38.1), 10. BK Armex Děčín (38.1), 11. NH Ostrava (23.8), 12. BK Olomoucko (15.0).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. Basket Brno (sobota 6. února, 18:00, hala Na Střelnici).