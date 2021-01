První novoroční zápas svitavských basketbalistů jim mohl výrazně pomoci v boji o elitní osmičku. Navíc měli severočeskému soupeři co vracet, na jeho palubovce prohráli těsně vinou nepovedeného druhého poločasu.

Doma je v prvním poločase výrazně podržela střelba z dálky. Jen za první čtvrtku nasázeli pět trojek, hned zkraje druhé přidali šestou a zásluhou toho si udržovali mírné vedení. To sice vzalo po tříbodovém pokusu ústeckého Hanese za okamžik za své (25:27), to však byl pro Tury signál k náporu. Marko „vystřihl“ dvě trojky v řadě, Slezák přidal koš s faulem a domácí basketbalisté se dostali do sedla, poločas dohráli za dvouciferného náskoku.

Do druhé dvacetiminutovky nevstoupili dobře a oslabená Sluneta hrající bez opor Svejcara, Šotnara a Rakočeviče se přiblížila na pět bodů. Poněkud hlasitější time out trenéra Pivody však svitavskou hru vrátil zpátky na koleje a Tuři zase odskočili na „dvě cifry“.

Nebyl to definitivní zlom, houževnatí hosté se drželi „jako klíšťata“, jenže Turům zůstala přesná trojková ruka a kdykoli se soupeř dostával na dostřel, tak se byli schopni trefil zpoza oblouku i z těžší pozice. Tím pádem udrželi kontrolu na vývojem střetnutí do koncovky a připsali si důležitou čtvrtou výhru v řadě.

„Jsem moc rád, že jsme do nového roku vstoupili výhrou. Zápas byl ovlivněn tím, že Ústí nepřijelo v plné sestavě, ale i tak je to pro nás cenný výsledek a vážíme si ho, bude se nám hodit v bojích o skupinu A1. Podržela nás střelba za tři body, ale znovu jsme si nedali pozor na nevynucené ztráty a koncentraci na hru, když v utkání vedeme třeba o deset bodů a nejsme schopni náskok protáhnout, naopak děláme chyby a zdramatizujeme si to,“ hodnotil svitavský hráč Marek Sehnal.

„Samozřejmě jsme rádi, že máme čtyři vítězství v řadě. Chtěli jsme se prezentovat i dobrým výkonem, bohužel se nám to dařilo jen po určité pasáže utkání. V obraně nás hlavně tížila hra jeden na jednoho, kdy jsme nestíhali Autreyho a Hanese a dostávali lehké koše. Jinak to byla na obranné polovině celkem solidní týmová práce. V útoku nás srážela naše hloupost a stupidní ztráty, udělali jsme jich dvacet a z toho minimálně polovina byla úplně nesmyslných a zbytečných,“ konstatoval trenér Lukáš Pivoda a už vyhlížel následující východočeský souboj. „V Hradci Králové musíme předvést lepší výkon, protože tento by na vítězství nestačil,“ je si vědom svitavský lodivod.

„Nebudu negativní k našemu výkonu, co se týče nasazení, to bylo z naší strany slušné. Bohužel se našly dva zásadní rozdíly mezi námi a domácími. První věcí bylo provedení útoku, kdy byly totožné situace na obou stranách, ale domácí mají kvalitu a jejich provedení bylo trošičku lepší. Což v basketbale to stačí k tomu, aby se objevila otevřená střela. A tím se dostáváme k druhému důvodu, proč jsme prohráli. Tou je střelecká úspěšnost domácích, kteří pálili s vysokou úspěšností za tři body, což bylo znát. Navíc naši mladí hráči sice dali do hry velkou energii, ale bohužel týmu na útočné polovině moc nepomohli,“ vyjádřil se kouč Slunety Antonín Pištěcký.

„Byl to těžký zápas. Měli jsme pár zraněných hráčů, ale to není omluva. Rozhodly ztráty a obranný doskok. Soupeř proměňoval střely po našich ztrátách. My jsme utkání mohli vyhrát, ale příliš mnoho ztracených míčů nás stálo lepší výsledek,“ myslí si ústecký Lamb Autrey.

17. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem 83:72 (22:20, 46:36, 62:55)

Body: Marko 21, Svoboda 17, Bujnoch 11, Dragoun 11, Slezák 8, Welsch 5, Sehnal 4, Goga 2, Johnson 2, Křivánek 2 – Autrey 20, Pecka 18, Hanes 15, Maděra 5, Fait 4, Karlovský 4, Haiblík 4, David 2. Rozhodčí: Vyklický, Kec, Ulrych. Fauly: 22:17. Trestné hody: 11/7 – 22/13. Trojky: 14:3. Doskoky: 36:36. Hráno bez diváků.

Pořadí:

1. Nymburk (94,1), 2. Opava (92,9), 3. USK Praha (62,5), 4. Kolín (57,1), 5. Brno (57,1), 6. Děčín (46,7), 7. Ústí nad Labem (43,8), 8. Svitavy (41,2), 9. Hradec Králové (37,5), 10. Pardubice (35,3), 11. Ostrava (25,0), 12. Olomoucko (12,5).

Příště:

Královští sokoli Hradec Králové vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 9. ledna, 17:00, sportovní hala Třebeš).