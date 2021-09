A s těmito jmény by Tuři měli nesporně čeřit vody v popředí první ligy, ačkoli teprve přímé porovnání na palubovce ukáže, kam se v této hlavně pro fanoušky neznámé soutěži skutečně zařadí.

1. liga 2021/2022 Složení skupiny Východ: Tuři Svitavy, Basket Brno U23, BCM Orli Prostějov, Strabag Zlín, BC Nový Jičín, BK Vividbooks Pardubice, BC Vysočina, Basketbal Olomouc, Snakes Ostrava, Basket Opava 2010. Po základní části (dvoukolově každý s každým) bude soutěž pokračovat nadstavbovou částí spojenou se západní skupinou a potom vyvrcholí v play off o dvě místa v baráži o NBL.

Samozřejmě to budou jiní Tuři, než jaké veřejnost znala, neboť většina hráčů z kádru z uplynulé sezony našla angažmá v jiných extraligových klubech.

Tuři se z finančních důvodů do NBL nepřihlásili a v hale Na Střelnici se bude nově hrát první liga, tedy druhá nejvyšší soutěž v republice.

To už bylo jasné, že další ročník v nejvyšší soutěži se, alespoň na nějakou dobu, konat nebude.

Otevírá se zbrusu nová etapa v historii svitavského basketbalu. Jedenáct let bylo touto dobou zvykem těšit se na Kooperativa NBL, svoje působení v ní ale Tuři ukončili letos na jaře vyřazením v předkole play off se Slunetou Ústí nad Labem.

