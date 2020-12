KOOPERATIVA NBL: Dva domácí zápasy čekají před vánočními svátky na svitavské basketbalisty. V sobotu hostí Ostravu a v předvečer Štědrého dne potom bude jejich soupeřem USK Praha.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza

V Ostravě Tuři prohráli o jediný bod po nepovedené koncovce duelu a vlastně tím odstartovali následující sérii svých utrápených představení. Pokud se chtějí posunout do elitní osmičky, nepřipadá v úvahu nic jiného než to, že tomuto soupeři výsledek oplatí. Nová huť po slibném startu do sezony načetla sedm porážek v řadě, když ji trápí četné zdravotní potíže řady hráčů základní sestavy a není schopna udržet potřebné tempo po celých čtyřicet minut. Na druhou stranu především dvojice Waterman - Alleyn umí trápit jakoukoli obranu.