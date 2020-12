Zatímco Tuři vyrukovali do boje s kompletní dvanáctkou hráčů, tak soupeř nastoupil jen s devíti muži. V prvním poločase se však nezdálo, že tento rozdíl sehraje významnější roli. Dirigentské taktovky se rázně chopil opavský kapitán Šiřina hrající znovu „v jiné galaxii“, za dvacet minut vysázel dvaadvacet bodů, hosté se dostali do dvouciferného vedení a vypadalo to ze všeho nejvíce na další svitavské slzavé údolí.

Leč všechno bylo jinak, druhá půlka nabídla odlišný obrázek. Tuři konečně zahráli tak, jak se od nich převážně marně čeká od začátku sezony. Zvýšili obrátky, agresivní obranou dostali soupeře z dosavadní komfortní zóny, i Šiřina důsledně bráněný zejména Welschem se neprosazoval tak jako do přestávky. Třetí perioda skončila 23:13, domácí byli zpátky v zápase a diváky u internetového přenosu čekal napínavý finiš.

A že to tedy drama skutečně bylo. Po dvou trojkách Welsche odskočily Svitavy na 70:66, jenže Opavané měli připravenou odpověď a po chvíli zase vedli oni (73:75). Na začátku poslední minuty proměnil dvě šestky exopavský Dragoun (75:75) a co dál? Kdo dá koš vyhraje? Nedal ho nikdo. Šiřina netrefil trojku, na druhé straně ani Svoboda, ale Tuři nepřišli o míč a vyhazovali ze zámezí. Vybrali time out, narýsovali poslední a, jak doufali, vítěznou akci, jenže ta se jim pohříchu vůbec nepovedla a pořádně ani nevystřelili.

Co naplat, šlo se do prodloužení, stejně jako při minulé opavské návštěvě ve Svitavách. Tehdy, to bylo v minulém ročníku, bylo zapotřebí deset minut navíc, než Tuři zvedli ruce nad hlavy, tentokrát stačilo první nastavení. A také vítěz byl jiný, hosté totiž hned zkraje získali náskok, zatímco domácí čekali dvě a půl minuty na koš. Klíčové body dal Gniadek, jeho trojka a vzápětí dvojka znamenaly skóre 78:84 a závěr prodloužení si hosté zkušeně zkontrolovali.

Zdroj: František Renza

Velká škoda, šance na opavský skalp byla opravdu velká, ovšem podstatné je, že svitavský výkon byl především po změně stran konkurenceschopný ligové špičce, což je do dalších týdnů dobrá zpráva. Tak jen houšť!

„Bohužel jsme opět, jak se stává zvykem, nezvládli první poločas. Náš výkon byl bezkrevný, pořádali jsme místy den otevřených dveří, čehož byl Jakub Šiřina jasným důkazem. Místo toho, abychom si v bedně pomohli, když tam najíždí, tak se rozestoupíme a necháme ho dát volný nájezd,“ nechápal trenér Lukáš Pivoda. Ten mohl být spokojenější až po přestávce. „Troufám si říci, že v něm jsme byli lepší. Byla tam konečně dravost, radost z basketbalu, kluci se povzbuzovali a šli jsme za vítězstvím. Bohužel v koncovce jsme udělali pár hloupých chyb a zejména poslední útok jsme zahráli špatně. V prodloužení byla lepším týmem Opava,“ mrzelo trenéra Pivodu, který uznal kvality soupeřova kapitána, autora sedmatřiceti bodů. „Přestože jsme se na něj připravovali, věděli o jeho kvalitách a silných stránkách, chtěli na něj tlačit po celém hřišti, což jsme i dělali, tak jsme ho ani tak nedokázali zastavit,“ dodal kouč Turů.

„Vítězství by nám ohromně pomohlo a věřil jsem tomu až do konce. Ovšem Opava se opět ukázala jako zkušený tým, prodloužení si pohlídali její nejzkušenější hráči. My jsme s ní téměř po celý zápas drželi krok, hráli konečně fyzický energický basket. I když jsme prohráli, tak si myslím, že nás takový výkon nakopne a derby v Pardubicích dotáhneme do vítězného konce,” uvedl Rostislav Dragoun, který těsně nedosáhl na výhru nad nedávnými spoluhráči.

„Rozhodlo asi to, že jsme na vítězné vlně a věřili jsme si, i když respektujeme sílu soupeře. Protože Svitavy mají pořád kvalitní tým a jde jenom o to, kdy to prorazí. Bylo vidět, že ve druhém poločase nám trochu dochází síly, soupeřova rotace nás zlobila, ale možná se trochu zalekla vítězství. Každopádně jsem velmi rád za tuhle výhru, která nás stála spoustu sil,” vyjádřil se opavský kormidelník Petr Czudek.

„V poločase jsme vedli dvouciferným rozdílem, ale vlastními chybami jsme soupeři dovolili se do utkání vrátit a navíc jít několikrát i přes nás. Naštěstí se neopakoval scénář z minulé sezóny, kdy jsme tady smolně prohráli po druhém prodloužení. Tentokrát jsme prodloužení zvládli. Myslím, že rozhodla obrana, kde jsme trochu líp komunikovali a bránili než Svitavy," domnívá se bezkonkurečně nejlepší hráč zápasu Jakub Šiřina.

13. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 83:90 po prodl. (16:25, 33:45, 56:58, 75:75)

Body: Marko 18, Bujnoch 14, Welsch 11, Svoboda 9, Sehnal 8, Dragoun 8, Johnson 7, Slezák 4, Křivánek 4 – Šiřina 37, Švandrlík 18, Gniadek 17, Kvapil 6, Slavík 6, Jurečka 4, Bukovjan 2. Rozhodčí: Baloun, Kurz, Kapaňa. Fauly: 28:21. Pět chyb: 41. Bujnoch, 45. Johnson, 45. Dragoun (vš. Svitavy). Trestné hody: 18/12 – 26/20. Trojky: 13:8. Doskoky: 44:48. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Děčín – Hradec Králové 99:94 po prodl., Ústí nad Labem – Pardubice 93:76, USK Praha – Ostrava 99:78, Kolín – Nymburk 80:96, Olomoucko – Brno 72:94.

Pořadí:

1. Nymburk (91,7), 2. Opava (91,7), 3. Brno (66,7), 4. Kolín (60,0), 5. USK Praha (58,3), 6. Ústí nad Labem (50,0), 7. Pardubice (46,2), 8. Děčín (45,5), 9. Hradec Králové (41,7), 10. Ostrava (25,0), 11. Svitavy (23,1), 12. Olomoucko (8,3).

Příště:

BK JIP Pardubice – Dekstone Tuři Svitavy (neděle 13. prosince, 17:30, hala Dašická).