Proti jejich úmyslům vytáhli děčínští Válečníci svoji tradičně tvrdou obranu a s ní si z Turů dokázal v prvním poločase výrazněji poradit jen střelecky disponovaný Svoboda. Hlavně díky němu a jeho čtyřem trojkám drželi těsné skóre po dvaceti minutách, když tahali převážně za kratší konec a v jednu chvíli byli dvanáct bodů v mínusu.

Ve třetí periodě navíc Tury postihl totální střelecký výpadek, za sedm a půl minuty dali jenom tři body. K jejich štěstí na tom však Děčín nebyl o mnoho lépe (tato čtvrtina skončila 12:16), takže se jeho rozhodující nástup nekonal a karty zůstávaly otevřené, byť hosté drželi vedení.

Což ale neplatilo dlouho, neboť ve čtvrté části to byli oni, kdo střelecky absolutně odešel, i zásluhou zpevněné svitavské obrany. Tuři sice klopotně, ale přece skóre obrátili ve svůj prospěch, po individuální akci Welsche a šestkách Marka vedli 72:63 a duel tak kupodivu nedošel ani do dramatu v koncovce. Proč? Protože čtvrtá čtvrtina skončila výsledkem 24:9!

Domácí o výsledku rozhodli na útočném doskoku (10:2) a v jejich případě nezvykle i dobrým procentem trestných hodů (15/13). Hosté byli produktivnější ve střelbě za dva i tři body, jenže současně spáchali dvojnásobek ztrát (12:25) a navíc měli o dvaadvacet střeleckých pokusů z pole méně než Tuři.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Přededvším jsme velmi rádi, že jsme dokázali zvítězit, máme druhou výhru v řadě a uhájili jsme domácí palubovku. Bohužel jsme nezačali tak, jak jsme chtěli. Nezačali jsme koncentrovaně, ani dostatečně fyzicky, jak to proti Děčínu bývá. Nedali jsme pár šoupáků zpod koše, i když tam možná nějaké kontakty byly, ale to nikdo v této soutěži nebude pískat. Také jsme minuli několik otevřených střel. Do toho jsme špatně bránili, nevycházela nám zónová obrana, naštěstí jsme se ve druhé čtvrtině zmátořili na útočné polovině, což nás dostalo zpátky do hry. Ani začátek třetí čtvrtiny nebyl úplně ideální, ale jsem rád za to, co jsme předvedli potom, především v poslední čtvrtině, na obranné polovině. Konečně jsme začali bránit týmově, konečně jsme spolu komunikovali a zacpali bednu, což jsme chtěli. Děčínu pak nepadly nějaké střely, my jsme výbornými útoky taženými Romanem Markem a Markem Welschem dokráčeli k vítězství, které nebylo vůbec jednoduché. Děkuji celému týmu za to, co jsme předvedli a jak jsme se prezentovali.

Tomáš Grepl, trenér Děčína: My jsme odehráli velmi dobré tři čtvrtiny. Povedl se nám vstup do tohoto zápasu, postupem času se nám povedlo vytvořit si několikabodový náskok, který jsme ale na konci poločasu ztratili. Třetí čtvrtina se nám vydařila zatím nejképe v této sezoně, ve čtvrté jsme však vypadli z obrazu v obraně, inkasovali 25 bodů a k tomu naše útočná impotence rozhodla, že jsme zápas v koncovce, respektive tři minuty před koncem, ztratili. Je to obrovská škoda. Rozhodně jsme měli na to uhrát tady ve Svitavách víc.

Tomáš Pomikálek, hráč Děčína: Naše smolná prohra. My dokážeme poločas oddupat a hrát skvěle. A pak přijde druhý poločas a je to potřetí v řadě za dobu, co nás pustili hrát, co nejsme schopni unést, že dostaneme několik bodů, něco se nepovede a najednou každý hrajeme něco jiného, než nám vycházelo. Bohužel to nás pak stojí celý druhý poločas a v tomto případě i celé utkání.



Delvon Johnson, hráč Svitav: Je to pro nás skvělé vítězství. V prvním poločase jsme nehráli, jak jsme chtěli. V tom druhém jsme zvýšili obranné úsilí a několikrát ubránili. Velká výhra, ale to je teď každá.

10. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 78:69 (14:24, 42:44, 54:60)

Body: Svoboda 21, Marko 15, Johnson 14, Welsch 13, Proleta 7, Sehnal 5, Bujnoch 3 – Pomikálek 19, Ježek 15, Šiška 10, Boyko 8, Kotásek 5, Kroutil 5, Grunt 4, Žikla 3. Rozhodčí: Vyklický, Kapaňa, Zatloukal. Fauly: 20:25. Trestné hody: 15/13 – 22/16. Trojky: 11:7. Doskoky: 30:31. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Královští sokoli Hradec Králové – BK JIP Pardubice 75:73, NH Ostrava – BK Opava 94:106, USK Praha – ERA Basketball Nymburk 88:72, Sluneta Ústí nad Labem – Basket Brno 79:89, BC Geosan Kolín – BK Olomoucko 98:85.

Pořadí:

1. Opava (87.5), 2. Nymburk (87.5), 3. USK Praha (66.7), 4. Brno (66.7), 5. Kolín (60.0), 6. Ústí nad Labem (42.9), 7. Ostrava (42.9), 8. Pardubice (40.0), 9. Hradec Králové (37.5), 10. Děčín (33.3), 11. Svitavy (33.3), 12. Olomoucko (11.1).

Příště:

Sluneta Ústí nad Labem vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 21. listopadu, 17:30).