Vítězství číslo 11 a vítězství číslo 12. Svitavští basketbalisté procházejí základní skupinou první ligy jako nůž máslem a v uplynulých dnech to potvrdili hned dvakrát na hřištích soupeřů.

Z utkání Svitav v Olomouci. | Foto: Tuři Svitavy/Bohumil Kysílko

Na olomoucké palubovce to v první čtvrtině vypadalo jako na All Star Game, celkem v této desetiminutovce padlo 61 bodů a domácí byli dokonce ve vedení. Ne nadlouho, protože v dalším průběhu se Tuři podle předpokladů chopili dirigentské taktovky, přidali na nasazení v obraně a brzy soupeři odskočili na dvouciferný rozdíl. Nicméně domácí basketbalisté se udrželi na přijatelném rozestupu, výsledný svitavský náskok zůstal pod dvaceti body a to je „nejskromnější“ výhra v dosavadním průběhu ročníku. Rozhodlo se především v podkošovém prostoru, Tuři výrazně dominovali na doskoku.