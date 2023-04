Do čtveřice všeho dobrého. Ale v jejich případě toto rčení neznamená, že by se jim před tím třikrát nepodařilo zvítězit. Naopak pardubičtí basketbalisté v této sezoně s Opavou ještě neprohráli. Jenže v odvetném utkání nadstavbové části je čeká nejdůležitější souboj. Hrají totiž o průnik mezi první čtyřku. A jak je známo, ta má zajištěnu výhodu domácího prostředí v play off. Právě proto už se mezi hráči hovoří nahlas o to, že tento zápas je pro ně takovou premiérou ve vyřazovacích bojích…

Pardubičtí dlouháni budou chtít doma svými trojkami přelstít trojkového vícemistra z Opavy. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - skupina A1: 11. kolo

BK KVIS Pardubice (5. místo, 17 výher/14 proher) - BK Opava (6. místo, 15 výher/16 proher)

Středa 17:30, sportovní hala Dašická

Pardubické „svíce“ jdou do utkání v dobré náladě. Vždyť komu by se nezvedla, po ukončení pětizápasové šňůře proher, která by se dala charakterizovat od Kolína je Kolínu. Poté co Geosan porazily 1. března, zapsaly nezdary v Brně, doma s Děčínem, v Nymburku, Ostravě a ve zmíněném Kolíně. Rázné dost ale řekla Beksa minulou neděli, když „vykradli“ Střekov. Po výhře 98:85 se znovu přihlásila o umístění mezi nejlepšími čtyřmi. Před ní je právě Ústí nad Labem, které má o jednu výhru více.

“V zápasech, které jsme v nedávné době prohráli, byla naším největším problémem střelba. V Ústí jsme ale ukázali, že umíme střílet. V útoku jsme měli jsme dobrý pohyb míče a proměňovali otevřené trojky, což bylo klíčové pro naše vítězství. Rádi bychom na to navázali,“ přeje si pardubický kouč Dino Repeša.

„Procento trojek před ústeckým zápasem, jsme měli fakt špatné. Doufám, že nás toto cenné vítězství nakopne do další fáze sezony,“ doplňuje svého trenéra křídelník Jan Štěrba.

Jenže kosa by mohla narazit na kámen. Slezský tým totiž dlouhodobě vyhrává zápasy za trojkovým obloukem.

„Opava je tým, který hraje rychle, rád hraje nahoru dolů, dobře střílí za tři body. Letos s nimi sice máme bilanci 3/0, ale teď hrají lépe než na začátku sezony. Takže bude velmi těžké znovu vyhrát, zvlášť v našem současném zdravotním stavu, ale pro výhru uděláme maximum,” naráží Repeša na absence dlouhodobě zraněného Petra Šafarčíka a v Ústí knokautovaného Matěje Burdu.

Pardubice si mohou vyzkoušet, jak to bude vypadat v play off. Respektive zápas s Opavou nebude generálkou ale rovnou premiérou… To samé se ozývá z kabiny soupeře. Slezanům se v letošním ročníku nedaří podle představ. Vicemistr se potácí až na šestém místě tabulky. Posledním, které znamená přímý postup do čtvrtfinále. Na rameno mu totiž klepou Kolín i Ostrava, přesněji řečeno, jsou vedle sebe rameno na rameno. A kdo by chtěl hrát předkolo play off…

"Teď už je každý zápas téměř jako play off, protože současná liga, a zvlášť skupina A1, je tak vyrovnaná, že se nedá hrát jinak než naplno v každém utkání. V zápasech s Opavou bývá klíčový hlavně doskok, protože Opava je zvlášť na útočném doskoku hodně agresivní. Soustředit se musíme také na přechodovou fázi z útoku do obrany, jelikož soupeř rád rychle běhá do protiútoků,“ nabádá pardubická patnáctka.

Se svým týmem se vrací do haly Dašická po čtyřzápasovém venkovním tripu. S vědomím, že s posledních pěti zápasů se hned čtyřikrát představí vlastním divákům.

„Všichni už se moc těšíme na domácí prostředí. Věřím, že se těší i naši fanoušci. Rád bych je tímto pozval do haly, aby nás podpořili a dohnali nás k důležitému vítězství nad Opavou,“ burcuje pardubickou basketbalovou veřejnost Jan Štěrba.