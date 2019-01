Ústí nad Orlicí – Se skvělou formou odjížděli ústečtí juniorští atleti do ostravské haly, kde se konalo halové mistrovství republiky.

A co měli natrénováno, naplno prokázali. Vrcholu zimní sezony se zúčastnilo celkem 655 atletů ze 103 oddílů. Mezi nimi i sedm reprezentantů Jiskry Ústí nad Orlicí. Vedli si na jedničku. Po skončení se mistrovství stalo z historického hlediska medailově nejpovedenější. Závodníci si odvezli šest cenných kovů, z toho třikrát se radovali z titulu.

Jedním z hlavních aspirantů na zlatou medaili byl bezpochyby Vojtěch Mlynář. Ústecký půlkař je těžko k poražení a nic se na tom nezměnilo ani v mistrovském běhu. Navíc cílovou fotobuňku proběhl ve skvělém čase 1:52,51. Nebyl to jediný jeho start. O dvě hodiny později se postavil na start běhu na 1500 metrů a proměnil své ostravské účinkování ve druhé zlato. Zvítězil časem 4:04,04.

Delší běžecké distance jsou rovněž výsadou Vojtěcha Vondry. Během závodu na 3000 metrů si počínal velmi dobře po taktické stránce a ve finiši se mohl radovat z prvenství. Na poloviční trati skončil desátý.

Zahanbit se nenechaly ani ženy. Dvojnásobnou medailistkou je Pavlína Minářová. Ve skoku do dálky sice nepřeskočila šestimetrovou hranici, ale výkonem 593 centimetrů brala stříbro. Později se předvedla nad překážkami. Na nejkratší halové distanci prolétla cílem jako třetí časem 8,73 sekundy. Medailovou sbírku doplnila Eliška Kalousová, když strojovým výkonem doběhla druhá na trati 1500 metrů časem 4:43,92.

Ve velké konkurenci se neztratili ani další závodníci v ústeckých barvách. Patrik Vebr byl šestý na trojce a dvanáctý na poloviční trati, Barbora Kopfsteinová skončila devátá ve vrhu koulí, Iva Skalická uzavírala první desítku na hladkém sprintu a Bonifác Boháč, věkem dorostenec, doběhl sedmnáctý na trati 3000 metrů.

Je vidět, že své svěřence dobře připravili na mistrovské závody trenéři Jan Vencl, Bohuslav Ducháček a Petra Šmídová. Všichni se můžeme těšit, co atleti ústecké Jiskry předvedou v letní sezoně.