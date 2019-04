Jedna ku jedné. To je resumé po dvou zápasech extraligového hokejbalového čtvrtfinále mezi Letohradem a Pardubicemi. Mezi čtyři nejlepší týmy mají oba rivalové stejně daleko.

Byly to dva odlišné duely, které sledovala více než dvěma stovkami fanoušků zaplněná aréna. V prvním spolurozhodovalo využití resp. nevyužití přesilovky pět na tři. Domácí Jeleni ji promarnili, hosté nikoli, navíc přidali gól i v klasické výhodě a soupeři odskočili. O den později se stav měnil po dvaadvaceti vteřinách hry. To se dostali na koně Jeleni, svůj náskok následně navýšili a potom už fantom v jejich svatyni Šimara zavřel svoji klec na veškeré dostupné zápasy a společně s obětavými spoluhráči vygumoval pardubický útok.

„Upozorňovali jsme se, že druhý zápas bude ještě těžší než sobotní. Soupeři pomohla rychlá branka, ale my hráli celou dobu krkolomně a nedokázali si vytvořit pořádný tlak. Sehráli jsme velmi špatně přesilovky a vůbec se nám to utkání nepovedlo. Bude to ještě náročná série,“ povzdechl si kouč Pardubic Jiří Mašík.

CROSSDOCK EXTRALIGA, PLAY OFF:

1. ČTVRTFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Branky: 12. Cvejn (Věchet) – 10. Česák (Bílý), 18. Filip (Krejčí), 19. Filip (Krejčí, Kubeš), 42. Březina.



2. ČTVRTFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Branky: 1. Anýž, 8. Faltus (Halbrštát).

Stav série: 1:1.

Letohrad: Šimara – Teplý, Fajfr, F. Lux, Adamec, Lajčiak, Anýž, Bečka, J. Hejtmánek – Faltus, D. Hejtmánek, Cvejn, Král, Věchet, Macháček, Halbrštát, Havlík, J. Lux, Krejsa. Pardubice: Stárek – Filip, Novotný, Krejčí, Zajíček, Vlasák, Bucek, Mokříž – Březina, Förstl, Česák, L. Moravec, Kubeš, Bílý, Kohoutek, Staněk, Emmer, Š. Moravec, Ingršt.



Série se stěhuje do Pardubic na stadion v Polabinách. V sobotu se začíná v 17 hodin, v neděli potom bude čtvrtý duel zahájen ve dvě odpoledne.



Ostatní výsledky: Kladno – Ústí nad Labem 3:1 a 5:4 PP (stav série: 2:0), Kert Park Praha – KOVO Praha 4:1 a 7:2 (stav série: 2:0), Plzeň – Hradec Králové 5:1 a 4:0 (stav série: 2:0).

Další soutěže:

1. LIGA

Po delší době zažili trochu hokejbalové radosti přeloučští Jestřábi. A zasloužili si ji, vždyť vyhráli venku, na půdě silné Hostivaře a nadto v zápase, v němž nabrali dvougólové manko. Jenže se nevzdali a výsledkem jejich úsilí byl parádní obrat skóre.



Výsledky: HBC Hostivař – HC Jestřábi Přelouč 3:4 PP (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1), HBK Bulldogs Brno – HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

2. LIGA

V přetahované o vedení v tabulce si nyní vytáhla nejdelší slámku českotřebovská Lokomotiva nemající s rezervou Jestřábů slitování. Žamberk výsadní pozici opustil poté, co dostal doma naloženo od béčka Autosklářů.



Výsledky: SK Hokejbal Žamberk – HBC Autosklo H.A.K. Pardubice B 2:9 (0:3, 1:2, 1:4), HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice B – 1. HBC Svitavy 5:4 (2:2, 2:0, 1:2), Lokomotiva Česká Třebová – HC Jestřábi Přelouč B 9:0 (3:0, 4:0, 2:0), HBC Chlumec nad Cidlinou – Ježci Heřmanův Městec 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).