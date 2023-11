Tímto způsobem se letohradští hokejbalisté brzy dostanou do pozice, kdy bude ohrožen jejich postup do play off Crossdock extraligy. Už takhle klesli na sedmé místo v tabulce a představení, jaké sehráli o víkendu v Karviné především v posledních patnácti minutách, nemohlo nikoho naplnit optimismem. „Tohle byl zápas, který jsme měli jednoznačně vyhrát,“ zlobil se po zbytečném nezdaru asistent trenéra Filip Červinka.

Co bylo platné, že se hosté v průběhu druhé části dostali do dvoubrankového vedení. V závěrečné třetině totiž padlo hned sedm gólů, z toho pět do letohradské branky… „V utkání proti Karviné jsme hráli prakticky o čtyři body, kdybychom vyhráli, tak soupeři na tento rozdíl odskočíme. Všichni si to moc dobře uvědomovali, poprvé v sezoně jsme disponovali téměř nejsilnější možnou sestavou. Naladění na zápas bylo dobré, první dvě třetiny jsme dominovali v pohybu a ve střeleckém zakončení. Škoda nevyužitých šancí a dvou hrubých chyb, které Karviná potrestala. I tak jsme ale vedli po druhé části 3:2 a ve třetí stačilo pokračovat v nastolené hře,“ hodnotil zápas asistent trenéra Filip Červinka. „Pak se ale stalo něco, co mi nedalo ještě pár dnů spát. Na začátku třetí třetiny jsme nepochopitelně zvolnili v obranném pásmu, třikrát špatně rozehráli soupeři na hokejku a absolutně neobsadili protihráče, kteří hned trestali. I když jsme prohrávali 3:5, tak se nám díky využitým přesilovkám podařilo srovnat. Už to vypadalo alespoň na bod, pak ale přišlo zbytečné vyloučení, obdržený gól z ojedinělé střely z dálky a bylo téměř vymalováno. Víťa Rozlílek měl na holi další dvě gólovky, které mohly skončit dalším vyrovnáním, bohužel se tak nestalo a soupeř pojistil výhru střelou do naší prázdné branky při odvolání gólmana,“ popisoval hrozivý zkrat svých svěřenců Červinka.

Letohradští tedy prohráli a domů odjeli bez bodu. „Tohle byl zápas, který jsme měli jednoznačně vyhrát, v loňském ročníku bychom to jednoznačně zvládli, letos nás ale trápí nepochopitelné herní výpadky a dětinské chyby při rozehrávce Tým je ale stále nesmírně kvalitní, po zranění se vrací klíčoví hráči, takže nezbývá než věřit, tvrdě makat na nedostatcích a začít každý u sebe. Tím směřuji hlavně k soustředěnosti a zodpovědné hře po celých 45 minut. Teď nás čeká na domácím hřišti Hradec Králové, kterému se do hry vrací legendy a Piráti hrají o sto procent lépe než v předešlé sezoně. Takže další těžký zápas, který musíme zvládnout, jinak se položíme do nebezpečné hry na hraně play off,“ burcuje tým před východočeskou bitvou Filip Červinka.

CROSSDOCK EXTRALIGA: HbK Karviná – SK Hokejbal Letohrad 7:5 (1:1, 1:2, 5:2). Branky: 7. Diviš (Skyba, Wróbel), 26. L. Rosůlek (Pala, Fárský), 32. L. Rosůlek (Pala, Juraško), 34. Diviš (Pala, L. Rosůlek), 36. Fárský (Skyba, Wróbel), 43. Pala (L. Rosůlek, Humlíček), 45. L. Rosůlek (Diviš, Pala) – 1. Bečka (Anýž, Halbrštát), 20. Krejsa (Lajčiak), 24. Rozlílek (Halbrštát), 39. Rozlílek (Krejsa, Bečka), 41. Rozlílek (Krejsa). Letohrad: Novák (Křemenák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Lux, Vychytil – Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Krejsa, Lajčiak, Levý, Macháček, Rozlílek.

Pořadí:

1. Hostivař (27), 2. Kert Park Praha (23), 3. Svítkov Stars (23), 4. Kladno (21), 5. Ústí nad Labem (18), 6. Karviná (15), 7. Letohrad (13), 8. Hradec Králové (12), 9. Pardubice (8), 10. Plzeň (5), 11. Dobřany (5), 12. Prachatice (4).

Další program:

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Hradec Králové 1988 (sobota 11. listopadu, 14.00).

