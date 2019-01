Třebovští volejbalisté si vychutnali svůj první mistrovský titul v životě

Česká Třebová – Osm let trvalo, než se českotřebovští volejbalisté opět dočkali mistrovského titulu. To bylo v seniorské kategorii. V mládeži to byl půst více než dvacetiletý. O to větší radost mají z toho letošního, již sedmého, titulu v historii oddílu, který získali žáci v barevném volejbalu.

Žáci volejbalového oddílu České Třebové se v areálu Vysoké školy báňské v Ostravě stali mistry České republiky. | Foto: Lubomír Vašina

„Když jsme odjížděli do Ostravy, všichni se moc těšili a každou chvilku se ozýval slogan, kterým se kluci bavili a motivovali. Docela mě to pobavilo, ale jako placebo to fungovalo asi výtečně – ´Jejich revírem je Ostrava, jejich tempo je vražedné, jejich protivníci jsou Ostrava, Letovice, Praha, Frýdek-Místek. Kluci z České Třebové trénují ve dne v noci, jejich úkolem je hrát co nejlépe a vyhrávat´", uvedl Lubomír Vašina.

Celorepublikové finále se konalo o uplynulém víkendu v areálu Vysoké školy báňské v Ostravě. Na osmačtyřiceti hřištích hrála tisícovka volejbalistů o své první tituly. Českotřebovští borci Lukáš Vašina, Radim Šulc a Denis Žaba odjížděli do Ostravy jako favorité a svoji roli potvrdili, když nepoznali za celý víkend hořkost porážky.

V sobotu se hrály skupiny, kde kluci postupně porazili družstva VK Ostrava, Beskydy Frýdek-Místek, Kometa Praha, Fatra Zlín, ŠSK Ostrava. Příjemným zpestřením soboty byla večerní návštěva utkání naší mužské volejbalové reprezentace, která hladce vyhrála nad Makedonií v evropské kvalifikaci.

Do nedělních finálových bojů tým vstoupil jasným vítězstvím proti ŠSK Frýdek-Místek a kluci si po výborném výkonu upevnili svoje herní sebevědomí. Postupně pak v dalších bojích nedali šanci družstvům ČZU Praha, VK Ostrava a Sokol Letovice. Radost po posledním zápase byla obrovská a při předávání zlatých medailí si kluci zaslouženě vychutnali svůj první mistrovský titul v životě.

Na začátku sezony hráli za družstvo a pomohli k vítězstvím Martin Blažek a Tomáš Strnad. Pro finálový turnaj rozhodlo vedení soutěže o snížení kategorie o šest měsíců, a tak se kluci o dva měsíce nevešli na soupisku pro tento turnaj. V každém případě i jim je potřeba poděkovat. (vaš)

Autor: Redakce