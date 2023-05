Tak tohle tedy bolelo! Chrudimští futsalisté dostali hned v prvním zápase finálové série s Plzní pořádnou facku. Po první půli svěřenci trenéra Condeho prohrávali již čtyřbrankovým rozdílem a druhá půle nebyla jiná. Východočeši po prohře 0:6 tak zažili největší výprask za posledních sedm let a mají do příště co zlepšovat. Spravit si náladu mohou již v úterý na domácí palubovce v Heřmanově Městci od 19. hodin.

Everton se stal největším smolařem celého utkání, když přispěl ke dvěma plzeňským gólům. | Foto: Jindřich Schovanec

Oboustranně opatrný vstup do zápasu sliboval vyrovnanou bitvu, která ke každému finále patří.První akce přišla tak až v šesté minutě. Před Dudem se zjevil Rešetár po šikovném obloučku za obranu. Chrudimský gólman však kličku vystihl. Hosté odpověděli šancí Doši, kterého však vychytal pozorný Vahala.

Skóre se tak měnilo až v minutě deváté. Interobalu vyšla akce, na jejímž konci stál první střelec Diece. Hosté se snažili vyrovnat, ale naopak inkasovali podruhé. Po přesné přihrávce Kozára zakončoval do prázdné brány Caio.

Chrudimští chybovali i nadále a konkrétně vyrobil hrubku Everton. Tomu sebral míč Vnuk, který nekompromisně trestal – 3:0.

V prvním poločase se ale skóre měnilo ještě jednou. Smolně si do vlastní sítě srazil míč Everton.

Kdo čekal, že Chrudim zapne ve druhém poločase své motory, tak se mýlil. Naopak Interobal se ještě dvakrát prosadila po trefách Caia a Chrudim si odvezla z Plzně šestibrankový příděl.

„Pravda je taková, že jsme se do utkání vůbec nedostali. Začali jsme velice vlažně. Domácí hráli jako ve finále, pro nás to bylo jako běžný řadový zápas. Nikdy jsme neobdrželi čtyři góly za poločas a za sedm let, co jsem v klubu, to byl nejhorší výsledek. Stále je to ale jen 1:0 v sérii. Soupeř si výhru zasloužil a gratulujeme mu. My se musíme předvést v lepším světle,“ uvědomuje si trenér Chrudimi, Felipe Conde.

FINÁLE, 1. zápas: SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 6:0 (4:0)

Branky: 9. Diece (Rick), 12. Caio (Kozár), 15. Vnuk, 15. vlastní Éverton, 22. Caio (Kozár), 32. Caio. Rozhodčí: Chládek, Černý. ŽK: 1:0. Diváci: 613. Stav série: 1:0. SK Interobal Plzeň: Vahala (Němec) – Rick, Rešetár, Buchta, Kozár, Vnuk, Holý, Křivánek, Knobloch, Seidler, Diece, Caio, Künstner. Trenér: Marek Kopecký. FK Chrudim: Dudu – Valadares, Éverton, Pett, Kubát, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Torres, Slováček, Radovanovič. Trenér: Felipe Conde.