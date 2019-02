Víceboje a atletické kluby z Pardubického kraje, to se velice dobře rýmuje. Důkazem budiž pět cenných kovů, které krajští vyslanci v Praze získali, z toho dva tituly, a také další cenná umístění těsně pod medailovými stupni.

Mistrovský titul z loňského roku obhájila v pětiboji žákyň Eliška Červená reprezentující TJ Svitavy. Osobním rekordem 3533 bodů deklasovala všechny svoje soupeřky, stříbrná Jitka Maršálková z Českých Budějovic zůstala zpátky o více než 200 bodů.

Svoji zlatou cestu zahájila na trati 60 metrů překážek, kde sice „zaspala“ ve startovních blocích, přesto z toho bylo osobní maximum 9,05. Ve výšce zapsala 165 centimetrů, v kouli byla ráda za výkon 9,69 m. Silnou disciplínou Elišky Červené je skok daleký a znovu se to potvrdilo, za 554 centimetrů brala pořádný ranec bodů. A tak bylo před závěrečnou osmistovkou o zisku titulu mistryně republiky v podstatě jasno a svitavská závodnice si časem 2:36,21 bezpečně pohlídala další významný počin ve své prozatím krátké, ale úspěšné sportovní kariéře.



„Byla jsem na toto mistrovství dobře připravená, za což patří poděkování mému trenérovi,“ nezapomněla Eliška Červená na zásluhy kouče Milana Boučka, který se ve Svitavách stará o přípravu talentované všestranné atletky, jejímž dalším cílem bude březnový halový šampionát žactva v Ostravě. „Fakt jsem chtěla co nejvíce zabrat, aby se mi povedlo titul obhájit. Proto pro mě bylo letošní vítězství možná těžší než to loňské,“ uvedla závodnice, který vylepšila svůj zlatý výkon z předešlého roku o plných 144 bodů.



„Nejvíce spokojena jsem byla s překážkami, kde jsem si zaběhla osobák, povedla se mi i koule, naopak v dálce jsme chtěla lepší výkon. Celkově ale musím říci, že žádná disciplína nebyla špatná, všechny jsem zvládla, jak bylo potřeba. I osmistovka se mi běžela docela dobře, vytuhla jsem až na posledních 150 metrů. To poslední kolečko bylo nejhorší, ale zvládla jsem ho a jsem šťastná z výsledku, jakého jsem dosáhla,“ dodala Eliška Červená, po uplynulém víkendu dvojnásobná republiková královna halového pětiboje.

PARDUBICKÉ ŽNĚ

Další tři medailové výsledky si v Praze zapsali závodníci hájící barvy AC Pardubice. Novým mistrem republiky se v sedmiboji juniorů stal Matyáš Franěk, a to zcela zaslouženě, jako jediný se dostal přes hranici pěti tisíc bodů, konkrétně na 5099. Vytáhl se zejména parádním dálkařským představením (713 cm), dále závodil takto: 60 metrů 7,27, koule 9,97, výška 186, 60 metrů přek. 8,49, tyč 395 a 1000 metrů 2:43,34.



„Byl to pro mě výborný víceboj a nový osobní rekord. Hodně se mi povedla dálka a vyšel mi také kilometr, kde jsem si vylepšil osobák o osm sekund,“ hodnotil závody spokojený pardubický atlet.



Ze svého klubu nebyl jediný na „bedně“. V pětiboji juniorek tam bylo zastoupení AC Pardubice dvojnásobné, stříbrnou Sáru Zámečníkovou (3753 bodů) doplnila bronzová Kateřina Tamchynová (3741), když jejich jedinou přemožitelkou byla Tereza Šínová (Atletika Jižní Město). Krajskou medailovou sbírku doplňuje ještě bronz, který v pětiboji dorostenek získala Klára Bažoutová z Atletiky Chrudim součtem 3621 bodů.



Za zmínku stojí i některé počiny neoceněné medailemi, například čtvrté místo pardubického Ondřeje Kopeckého v sedmiboji mužů (5537 bodů), další „bramborová“ pozice dorostence Miroslava Špicara z AC Pardubice (4563) nebo pátá příčka Markéty Burešové (AC Vysoké Mýto, 3159) mezi žákyněmi.