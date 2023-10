/FOTOGALERIE/ Další pokračování hokejbalové extraligy nabídlo mimo jiné tradiční východočeské derby, jehož vcelku jednoznačnými favority byli letohradští Jeleni. Jejich soupeři z Pardubic bylo totiž před utkáním překvapivě bez bodu. Což už neplatí, neboť přestože přijeli s torzem sestavy, tak dokázali domácí hokejbalisty zaskočit a díky využité přesilovce v prodloužení si odvezli dva body.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Pardubice. | Foto: Iva Janoušková

„Z naší strany to bylo špatné utkání. Především první třetina, kdy jsme vystřelili asi dvakrát na branku a bylo to hodně ležérní. Ve druhé třetině jsme se za stavu 0:2 dostali do zápasu, vyrovnali a hra byla lepší. Ve třetí části jsme na začátku udělali zbytečné fauly, pak se soupeř dostal do vedení, my naštěstí vyrovnali, ale v prodloužení jsme zase faulovali a prohráli. Je to druhé utkání, které jsme prohráli, sice máme bod, ale rozhodně jsme chtěli tři a musíme se hodně zlepšit do dalších zápasů, aby se tohle už neopakovalo,“ nebyl ani trochu spokojen domácí trenér Tomáš Friml.

„Odjezd se sedmi hráči z A týmu, dvěma z béčka, dvěma juniory plus s ustrojeným asistentem trenéra Šimánem nebyl úplně pozitivní. Kluci nicméně podali neskutečně zodpovědný a taktický výkon. Dokázali jsme měnit tempo hry, vyhrávat osobní souboje a nepouštět se s Letohradem do běžeckých závodů. Bylo to samozřejmě na jedenáct hráčů náročné fyzicky, ale hlavně psychicky. I když jsme se snažili v tom nepitvat, a dodávat klukům pozitivní a bojovnou náladu, tak přeci jenom to na ně působí. A co se týká marodky a absencí, je doslova šílené. Jsou to pro nás ohromně důležité dva body, nejen z pohledu výsledku, ale i bojovnosti a nasazení. Celému týmu děkuji za vydřené vítězství,“ hodnotil pardubický trenér Jiří Mašík.

CROSSDOCK EXTRALIGA: SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 3:4 PP (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1). Branky: 17. Lajčiak (Hubálek, Bogdány), 26. Krejsa (Lajčiak), 43. Dostál (Šíma, Bogdány) – 9. Zajíček (Česák, Langr), 16. Langr (Česák), 38. Langr (Česák), 50. Zajíček (Česák).

Letohrad: Novák – Anýž, Bečka, Dostál, Krejsa, Lajčiak, Vychytil – Bogdány, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Levý, Lux, Rozlílek, Šíma, Šmídek. Pardubice: Třináctý – Deml, Geisler, Kopřiva, Školoudík, Zajíček – Česák, Janeček, Lang, Langr, Licek, Mikla, Šimek.

Další výsledky:

Kladno – Hradec Králové 1:0, Hostivař – Dobřany 5:0, Svítkov – Kert Park Praha 2:6, Ústí nad Labem – Prachatice 5:1, Kladno – Hostivař 4:2.

Pořadí:

1. Hostivař (7 utkání/18 bodů), 2. Kladno (7/18), 3. Ústí nad Labem (8/15), 4. Kert Park Praha (6/14), 5. Svítkov (5/12), 6. Letohrad (5/10), 7. Hradec Králové (7/9), 8. Karviná (5/6), 9. Plzeň (6/4), 10. Prachatice (7/4), 11. Pardubice (7/2), 12. Dobřany (6/2).

Příští program:

TJ Snack Dobřany – SK Hokejbal Letohrad (sobota 14. října, 17.30).

(rh, jan)