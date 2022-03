Také atmosféra v hale připomínala časy, kdy Svitavy bojovaly v nejvyšší soutěži, však také domácí basketbalisté diváky svým výkonem pořádně rozpumpovali…

A to hned v úvodní čtvrtině, kdy na Slavii vletěli tak, jak jsou zvyklí ve své hale zatlačit na ostatní soupeře v první lize.

A mělo to svůj efekt v podobě dvouciferného vedení. To Pražané ve druhé periodě zlikvidovali, do kabin se však šlo za nejtěsnějšího svitavského náskoku a publikum začínalo tušit, že by se mohlo od Turů nadít velikého výsledku.

Druhá půle v tomto punktu fanoušky nezklamala, byl to skutečný boj na ostří nože, jaký v první lize málokdy bývá k vidění, na obvyklé poměry těchto soupeřů navíc založený na nebývalé tvrdých obranách.

Urvat se ve skóre se nepovedlo nikomu a byli to domácí hráči, kdo v koncovce udržel pevnější nervy a přesnější mušku.

Důležitou trojku dal Novák, podpořil ji vzápětí ještě smečí a rozhodující akci vzal na svoje bedra Slezák, v poslední minutě si došel pro koš s faulem a bylo vymalováno.

Diváci byli u vytržení, závěrečný útočný pokus Slavia nezakončila a Svitavští mohli právem slavit.

„Trenéři dokázali hráče na utkání skvěle připravit a ti podali jednoznačně nejlepší výkon dosavadního průběhu sezony. Výjimečně v dresu Turů zahrála především trojice Slezák – Novák – Hlobil, faktorem plus zápasu bylo sedmnáct bodů dvojice Petric – Baťa. Vítězství je to báječné a nutno říci, že zcela zasloužené. Uhájili jsme domácí neporazitelnost také proti Slavii a to se počítá,“ chválil manažer Pavel Špaček.

Na Tury nyní čeká závěrečné vystoupení v nadstavbě v Litoměřicích a následně play off.

Ve čtvrtfinále se s největší pravděpodobností střetnou s Levharty z Chomutova, soupeřem, s nímž kdysi také válčili v NBL.

1. liga – skupina C, o 1. – 6. místo:

5. KOLO: Tuři Svitavy – Slavia Praha 76:68 (24:15, 39:38, 58:56). Body: Slezák 21, Novák 14, Hlobil 11, Petric 9, Baťa 8, J. Jokl 7, L.Jokl 4, Jurka 2 – Novotný 18, Bradley 14,P. Pumprla 14, Park 8, Aušprunk 5, R. Pumprla 4, Nehyba 3, Jelínek 2. Rozhodčí: Jedlička, Petrák. Fauly: 19:21. Trestné hody: 27/19 – 23/12. Trojky: 7:8. Doskoky: 45:34. Diváci: 285.

Další výsledky: Snakes Ostrava – Litoměřice 71:81, Nový Jičín – Písek 91:84.

Pořadí: 1. Slavia Praha (21 výher/2 prohry), 2. Svitavy (20/3), 3. Písek (18/5), 4. Litoměřice (16/7), 5. Nový Jičín (16/7), 6. Snakes Ostrava (13/10).

Další program (pátek 18. března, 19:00): Litoměřice – Svitavy.