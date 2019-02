Dobřany – Neuvěřitelná věc se povedla organizátorům třetího podniku mistrovství republiky v motoskijöringu – Orion Shiva KTM Cupu. Přes razantní oteplení udrželi v Orlických horách trať v provozuschopném stavu a když jim těsně před závody pomohl noční mráz, tak nic nebránilo, aby motokrosaři a lyžaři naposledy poměřili svoje síly a bojovali o body.

Předchozí klání v Klášterci nad Orlicí a Rudníku opanovali Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým a podle očekávání potvrdili v Dobřanech zisk mistrovského titulu, ale procházka růžovým sadem to pro ně rozhodně nebyla. Výtečně jedoucí Roman Mňuk a Zdeněk Langer totiž letěli ve finále po trati doslova jako vichr a dostali favority nečekaně pod tlak.



„Najednou jsme museli počítat, co nám vlastně bude stačit. V jednotlivých jízdách byly velmi důležité starty a ten finálový se Lukášovi s Václavem nepovedl, navíc se brzy zapletli do kolize a v jednu chvíli jeli sedmí, což by bylo málo. V tu chvíli to tak bylo o jednom předjetí, což se vcelku bezpečně povedlo, ale malá dušička v nás byla až do cíle, ono v motoskijöringu nikdy nevíte, co se může stát. Oddechli jsme si,“ okomentoval šesté místo své mistrovské posádky ve finále manažer Orionu Litomyšl Petr Kovář.



Pro dobřanské prvenství si tedy dojeli Mňuk s Langerem, následovali Lux – Fiedler a P. Šroler – M. Šroler.



Ve výsledném pořadí domácího šampionátu doprovodili Mohaupta a Hotového na „bednu“ stříbrní Mňuk – Langer a bronzoví Marek – Vondruška. Rozdíl v celkové klasifikaci mezi zlatou a druhou dvojicí nakonec činí jediný bod.



V doprovodném Orlickém poháru určeném pro „hobbíky“ se vítězi závěrečného závodu i seriálu stali po zásluze Jiří Kavka a Pavel Sabota (SMK Klášterec).



„Přestože nám počasí dovolit odjet pouze tři ze šesti plánovaných podniků, tak si myslím, že máme za sebou povedené mistrovství, které potvrdilo, že o motoskijöring je u nás zájem. Z Orlického poháru přišly letos v zimě do velkého šampionátu tři posádky a určitě se v něm neztratily. Věřím, že je budou následovat další. Na prvních dvou závodech startovalo v obou seriálech celkem více než šedesát dvojic, což je výborná vizitka,“ dodal Petr Kovář, jehož Orion Racing Team fungoval jako promotér mistrovství republiky.

Konečné účty: