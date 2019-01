HRADEC KRÁLOVÉ - Podzimní část fotbalové Tip ligy začíná úvodním kolem druhý srpnový víkend, končí v listopadu

Logo Tip ligy čtenářů litoměřického Deníku | Foto: deník

Se startem mistrovských fotbalových soutěží se ke slovu opět hlásí Tip liga. V tradiční soutěži Deníku se hraje znovu o LCD televizor. O cenu, kterou věnoval partner naší soutěže Hypernova, se ve velkém finále utká devět vítězů z jednotlivých okresů východních Čech. Proto neváhejte a zapojte se do soutěže. Fotbalová Tip liga začíná úvodním kolem již o víkendu 11. a 12. srpna. Kupon se zápasy pro první dějství se objeví na stránkách našich novin již v pondělí 6. srpna. Nejlepší hráče budeme znát po 14. kole, jež je programu 10. a 11. listopadu.

Zajímavé ceny

Trojice nejlepších hráčů celkového pořadí v každém regionu se může těšit na ceny od Elektro Berry. Vítěz obdrží holicí strojek Philips, druhý digitální rádio Grundig a třetí rychlovarnou konvici ETA. Na čtvrtého hráče v konečném pořadí čeká sud piva od pivovaru Rychtář. Odměněni budou i tipující na pátém až jedenáctém místě. Každý z výherců získá kromě jiných odměn i pamětní sklenici.

Vítěz kola

Kromě nejlepší jedenáctky bude opět vyhlášen nejúspěšnější soutěžící v každém kole. Vítěz obdrží pamětní tričko s logem Tip ligy a dárkové balení od pivovaru Rychtář.

Jak se zapojit

Kupon, jenž bude vycházet vždy od pondělí do pátku, obsahuje deset zápasů, které se hrají o následujícím víkendu. Tipující u každého z nich napíše 0, 1 nebo 2, podle toho, jak odhaduje výsledek utkání v základní hrací době (1 = vítězství domácích, 0 = remíza, 2 = vítězství hostů). Dvojtipy jsou nepřípustné. U vybraného zápasu hráči vyplní poločas a konečný výsledek Správné trefy, která rozhoduje při určování vítěze kola či stanovování pořadí při rovnosti bodů. První hlasování pouze na kuponu! Pokud hráč tipuje poprvé, napíše do kolonky pro identifikační číslo velké písmeno N a vyplní jen své číselné heslo a ostatní údaje. Heslo si hráč určí sám při vstupu do hry jako kombinaci libovolných čtyř číslic, například 0135. Startovní číslo hráči přiděluje při vstupu do soutěže redakce. Každou středu otiskneme pořadí všech soutěžících. V tomto seznamu zjistí nový hráč své startovní číslo, které v dalším průběhu hry vpisuje do kuponu, do SMS zpráv nebo při hlasování na internetu. Startovní číslo a heslo fungují při hlasování SMS zprávou nebo při internetovém hlasování na stránkách www.denik.cz jako přístupový kód konkrétního hráče. Pravidla pro hlasování SMS zprávou včas uveřejníme.

Uzávěrka v pátek

Uzávěrka pro vhození kuponů do sběrných schránek či tipování pomocí SMS zpráv nebo na internetu je každý pátek v 16 hodin. U kuponů zaslaných poštou je rozhodující razítko odeslání.