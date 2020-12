Pořádat mezinárodní akce v roce 2020 byl velmi náročný úkol. Koronavirus měnil i rušil sportovní program po celém světě. Své o tom vědí i organizátoři akcí v Pardubicích. Tenisový turnaj Moneta Pardubice Open sice musel změnit termín, ale uspořádat se ho podařilo.

„Organizace byla složitá jednak z pohledu termínu, ale také z hlediska financí. Klasický termín jsme museli kvůli pandemii zrušit a čekali jsme, zda se sezona zase rozběhne v srpnu,“ přibližuje Eva Nováková, ředitelka turnaje.

Místo tradičního přelomu června a července se mezinárodní turnaj mužů posunul až do podzimního termínu. „S Českým tenisovým svazem a mezinárodní tenisovou asociací ITF jsme se domluvili na termínu od 28. září. Byli jsme v neustálém kontaktu se zástupci ITF, ale také dalšími organizátory turnajů a v podstatě jsme až do poslední chvíle nevěděli, zda turnaj odehrajeme, A pokud ano, tak za jakých podmínek,“ řekla Nováková.

Moneta Pardubice Open 2020



Vítězem letošního ročníku turnaje se stal Bělorus Uladzimir Ignatik, který Pardubice dobře zná. Jejich barvy hájil v domácí soutěži družstev. „K našemu městu a klubu má velmi blízko. Vlado ukázal skvělou formu a především svoji zarputilost. Jeho zápasy byly vždy takovým maratonem, ale finále zvládl na výbornou a poradil si s Honzou Šátralem, který také odehrál skvělý turnaj,“ řekl Nováková. Ve čtvrtfinále se objevili čtyři Češi. „V této konkurenci, která zde byla, to je velmi slušný úspěch našich reprezentantů,“ dodala.

Nejen vládní opatření, ale i ta z tenisové federace, museli organizátoři začlenit do svých plánů. „Nařízení od ITF byla o poznání přísnější. My jsme je museli dodržet a přizpůsobit se. Dokonce jsme měli i videokonferenci, kdy jsme s představiteli ITF procházeli celý areál a řešili pohyb hráčů, organizátorů a dalších tak, abychom omezili co nejvíce kontakt,“ popisuje ředitelka turnaje podmínky.

Na přelomu září a října už platila omezení i pro diváky. „Mrzí nás, že jsme museli areál uzavřít. Až na finále jsme byli schopni poslední dva hráče plně izolovat od diváků. Počet osob v areálu byl v té době omezen nařízením české vlády na 100 osob,“ dodala. Příznivci mohli sledovat alespoň stream na internetu.

Teplota i roušky

Z velkých světových akcí už jsou známé tzv. bubliny, v nichž se sportovci bez kontaktu s okolím pohybují. V době konání turnaje v Pardubicích museli účastníci dodržovat následující pokyny.

„Kdokoliv vstoupil do areálu, byla mu změřena teplota a musel vyplnit speciální ITF formulář o covidu. Samozřejmě jsme museli dodržovat veškerá nařízení české vlády a nošení roušek platilo i venku,“ připomíná Nováková.

Testování hráčů nebylo povinností. „Regule ITF to pro náš turnaj nevyžadovaly, nicméně každý hráč musel vyplnit zmíněný formulář. Za celý týden se nám nestalo ani jednou, aby měl někdo zvýšenou teplotu. Se zajištěním testování jsme pomáhali některým hráčům až při jejich odjezdu, kdy potřebovali negativní test pro návrat do rodné země. V tomto ohledu byla velmi nápomocná Pardubická nemocnice,“ prozradila ředitelka turnaje.

Pardubické klání se konalo pod pečlivým dohledem ITF. „Jako ředitelka turnaje jsem byla v každodenním kontaktu s Andrew Mossem, který je šéfem ITF World Tennis Tour. Monitoring ITF byl opravdu intenzivní. Obdrželi jsme nejvyšší možné hodnocení v oficiálním reportu supervisora ITF, který byl přítomen v areálu po celou dobu konání turnaje. Myslím si, že jsme v takto složité situaci obstáli na jedničku, za což je důležité poděkovat celému organizačnímu týmu,“ prohlásila Nováková.

Netypický průběh tenisové sezony se odrazil i na obsazení turnaje. A to v pozitivním smyslu. „Turnaj byl nejsilnějším ze všech ročníků, v Pardubicích se představili opravdu světoví hráči. Největším tahákem měl být Brazilec Thomaz Bellucci, jemuž v minulosti patřila 21. příčka žebříčku ATP a na jehož raketě v minulosti skončili například Nick Kyrgios nebo Stan Wawrinka. Tady ovšem podal velmi nepřesvědčivý výkon a s naším turnajem se musel rozloučit už v prvním kole,“ popisovala.

„Jenom se potvrdilo to, co říkáme všem, když se nás ptají na úroveň turnaje. Prvních třicet hráčů světa je odskočených, ale pak už jsou minimální rozdíly mezi třeba hráčem číslo 70 a někým na pozici 250. A to se právě u nás opět prokázalo,“ uzavřela ředitelka turnaje.