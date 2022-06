Cena města Pardubic – II. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou – Memoriál Mjr. M. Svobody: 1. Talent (ž. Novák), 2. Sacamiro (ž. Odložil), 3. Dajuka (ž. Matuský), 4. Theophilos (ž. Stromský), 5. Beau Rochelais (Čmiel), Northerly Wind (ž. Faltejsek). Cena za podpory Sportovního parku Pardubice: 1. Royal Gino (ž. Myška). Cena za podpory ADW FEED, a.s. – Memoriál Kamila Kuchovského: 1. Imphal (ž. Myška). Pohár BICZ holding 2022: 1. Greek Dessert (ž. Faltejsek). Cena společnosti Synthesia, a.s.: 1. Maková panenka (ž. Odložil). Cena společnosti Explosia a.s.: 1. Night Moon (ž. Faltejsek). Zlatý pohár Pardubického závodiště: 1. Aztek (ž. Stromský). Cena společnosti Tipsport – Červnová cross country Válečníka: 1. Mediciman (ž. Matuský). Cena za podpory OZA reality: 1. Naarden (Čmiel). Cena za podpory firmy Václav Žižka – izolace: 1. New Friend (ž. Faltejsek). Cena hejtmana Pardubického kraje (I. oddělení): 1. Ras El Hanout (ž. Faltejsek). Cena Nadace pro rozvoj města Pardubic (II. oddělení): 1. Dartmoor (ž. Zatloukal). Cena města Pardubic: 1. Brexit (ž. Složil ml.). Cena Dostihového spolku, a.s.: 1. Dylanka (ž. Novák).

Loňský vítěz Velké proměnil svůj letošní vstup do sezony ve vítězství. Kvůli dostihovým závazkům Itálii však jedenáctého valacha nejel žokej Pavel Složil ml., ale žokej Marcel Novák. Ten si tak připomenul časy, kdy s ním kvalifikaci již vyhrál.

Hlavní závod pardubického dostihové odpoledne se zamotal už ve svém úvodu. Start se příliš nepovedl a na trať se jako první vydal největší outsider Beau Rochelais se Čmielem. Před malým vodním příkopem jej však pole koní dostihlo a na čelo se dostal Talent, který na prvním místě operoval prakticky po celý dostih.

Stejně jako on všichni aktéři spolehlivě skákali, chybu provedl na Velkém vodním příkopu Theohilos (ž. Stromský), ale pokračoval dále. Před Anglickým skokem však přišla zásadní chyba Northerly Winda, (ž. Faltejsek), který před skokem vybočil a dostih pro něj skončil.

Na špici se držel Talent, pozici si lepšili Dajuka (ž. Matuský) a v cílové rovince chtěl lítat rovněž letos poprvé startující Sacamiro (ž. Odložil). Talenta však už nechytil.

Na třetím místě skončila bělka Dajuka, čtvrtý Theohilos, doběh koní uzavřel Beau Rochelais. Kvalifikaci pro Velkou tedy splnili další tři koně. Přitom Talent, jako vítěz posledního ročníku Velké pardubické, má právo startu jisté.

Theophilos si vstupenku do Velké pardubické zajistil již v květnové kvalifikaci.

„Nikdo nechtěl v horkém počasí táhnout dostih. Hodně se na začátku taktizovalo. Talent byl po loňské Velké pardubické hned veselý, ale teď neměl ještě natrénováno, jak bych si představovala. Proto jsme se startem čekali. Navíc se držím osvědčeného modelu, tedy startu až ve druhé kvalifikaci,“ řekla po doběhu trenérka vítězného koně Hana Kabelková, která své svěřence připravuje ve Vápenném Podolu.

Aztek objevil zlato

Pardubický mítink však nabídl i další zajímavé doběhy. Zlatý pohár Pardubického závodiště se stal kořistí jedenáctiletého Azteka (ž. Marek Stromský), Červnovou Cross country Válečníka pak zvládl stylem start-cíl Mediciman (ž. Lukáš Matuský).

V Červnové Cross country Válečníka pro překážkové sprintery na 3300 metrů se očekávalo, zda Lianel naváže na svá předchozí vítězství. Zraněného Jakuba Kocmana nahradil v jeho sedle francouzský žokej Ludovic Solignac.

V cílové rovině zatápěl od startu vedoucímu Medicimanovi, ale ten první místo udržel až do cíle. Ve Zlatém poháru zvítězil Aztek, kterého vedl žokej Marek Stromský. I když se čekalo spíš vítězství jeho stájového, nikoli však tréninkového druha Dominiqua. Jedenáctiletý Aztek v cílové rovině porazil po boji Perry Owensema (ž. Novák).

Dostihová sezona na pardubickém závodišti pokračuje 6. srpna III. kvalifikací na 132. Velkou pardubickou.

Glosa Zdeňka Zamastila

Kudy běhá,tudy vítězí

Nomen omen. I když v případě zástupce zvířecí říše se nedá mluvit o nějakém zdědění příjmení jako u člověka. Kůň dostává jméno od svého majitele. Hana Kabelková si při jeho křtu patrně vzala na pomoc křišťálovou kouli. Svého nového svěřence pojmenovala Talent. A on své nadání potvrzuje, kudy běhá. V loňském roce ovládl Velkou pardubickou. Pak si protáhl dovolenou a hned svůj první závod v letošní sezoně vyhrál. S čím přijde v říjnu?