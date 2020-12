1. Fotbalové Pardubice jsou po 51 letech mezi elitou

2020? Netradiční rok vzhledem k pandemii koronaviru byl taky plný velkých událostí pohledem pardubického fotbalu. Druholigový tým FK Pardubice prošel skvěle po obnovení sezony odvetami a stal se vítězem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

V polovině července bylo jasno. Po výhře 4:1 nad Vyšehradem v předposledním kole vypukly Pod Vinicí postupové oslavy. Pardubice po 51 letech přivítaly nejvyšší fotbalovou soutěž.

„Je to velké zadostiučinění a výsledek více než dvanáctileté práce, kdy jsme zakládali novodobou historii tohoto klubu,“ prohlásil Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

„Už podzim byl nádherný, v listopadu zastupitelstvo schválilo přestavbu stadionu, tak jsme v zimě tým posílili. Věřil jsem, že máme sílu na to, abychom to zvládli,“ uvedl po postupu Vít Zavřel, sportovní ředitel.

Z úspěchu se radoval i dlouholetý trenér týmu Jiří Krejčí. „S pokorou chci říct, že tohle bylo nejlepší mužstvo, které jsem trénoval,“ řekl.

A jako nováček Pardubičtí upoutali i v nejvyšší soutěži. Ve 14 zápasech, které odehráli, získali 22 bodů. V aktuální tabulce jim před lednovým pokračováním patří páté místo! Východočeši obrali o body i mistrovskou Slavii (1:1), dokázali porazit Liberec či Slovácko.

I když hrají v Praze ve vršovickém Ďolíčku, za celý rok neprohráli žádný domácí zápas. Rekonstrukce fotbalového stadionu ve městě, které reprezentují, stále nezačala.

2. Dynamo je stále extraligové. Má nového majitele

Záchrana, oddechlo si Dynamo začátkem března. Pardubičtí hokejisté po výhře v Brně získali jistotu extraligové příslušnosti i pro další ročník. „Titul je krásná věc, ale vemte si, že bychom spadli. Tohle je pro mě víc než titul,“ vypálil po posledním utkání kapitán Tomáš Rolinek. Pardubice se mohly chystat na novou sezonu. Do ní už vstoupily se změnami na nejvyšších pozicích. Město našlo většinového majitele hokejového klubu, kterým se stal miliardář z Vrchlabí Petr Dědek.

Dynamu se dařilo v letním poháru, ale úvod extraligy se týmu nevydařil. V listopadu byl odvolán trenér Milan Razým i jeho asistenti. Mužstvo převzal Richard Král se svým týmem. Dynamo se zvedá, v prosinci vyhrálo šest zápasů za sebou.

Zdroj: Deník / Luboš Jeníček

3. Východočeši ve druhé lize válí

Jedni jedou podle plánu, druzí ho překračují. Po skoku Pardubic o level výš zůstaly ve druhé fotbalové lize dva východočeské týmy a oba zvládly podzim, jak se má.

Hradec, všeobecně uznávaný hlavní favorit FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, se usadil na čele. Jeho náskok je sice jen dvoubodový, ale před hlavním konkurentem ze Žižkova šestibodový. Nebýt dvou zaváhání v závěru, na stadionu v Malšovicích by bylo zcela veselo.

„Všichni jsme snili, abychom to takhle rozjeli,“ řekl kouč Zdenko Frťala.

Podobná slova mohou zaznít také z Chrudimi. Ta je přes covidové nájezdy čtvrtá, což je perfektní. „Naše myšlenky se po letní přípravě upíraly k tomu, abychom se v klidu zachránili. Jsem rád, že to takto dopadlo,“ přiznal trenér Jaroslav Veselý, o nějž je zájem v první lize. Do Mladé Boleslavi nezamířil, jeho šance však přijde.

4. Růžička převzal vládu nad Lvy

V minulé sezoně se dělil (aspoň na papíře) o post hlavního kouče s Tomášem Martincem. Od léta však vládne na lavičce hradeckých hokejistů už pouze on Vladimír Růžička. „Hradec je klub, který má ambice, a to mě baví. Jestli budeme mít na medaili, se uvidí, ale určitě bychom se měli posunout výš než v minulé sezoně, kdy jsme se dostali jen do předkola play off,“ naplánoval před sezonou.

Pomoci mu k tomu má i syn Vladimír, jenž Mountfield posílil po angažmá ve Spartě. „Jsem rád, že je tady,“ pronesl otec. „Je skvělé, že trenéři ví, co ode mě mohou očekávat,“ reagoval syn. V prvních dvaceti zápasech zapsal zkušený útočník šest branek a osm asistencí, stal se jednou z opor mužstva, které se drží v elitní šestce tabulky.

Zdroj: Deník / Michal Fanta

5. Triumf Hegnuse. Smůla Váni

Před prázdnými tribunami kvůli opatření koronaviru se v říjnu odjel 130. ročník Velké pardubické. Nejslavnější dostih vyhrál dvanáctiletý hnědák Hegnus se slovenským žokejem Lukášem Matuským (na snímku). Za nejstarším koněm ve startovním poli ze Stáje Ševců trenéra Radka Holčáka dojel druhý Player (ž. Novák) a třetí Vandual (ž. Julliot). Černý den prožil Josef Váňa starší. Legendárním jezdcem a trenérem připravovaní koně skončili v poli poražených loňský vítěz Theophilos byl devátý, Mazhilis dvanáctý, vítěz z roku 2017 No Time To Lose upadl na Taxisu a v případě Sottoventa si nejobávanější překážka vybrala daň nejvyšší. Kůň dopadl na hranu, zlomil si vaz a zahynul. Na Irské lavici poté vypadla ze sedla All Scatera jediná žena na startu Veronika Řezáčová-Škvařilová.

6. Předčasný konec uměl i vydělat…

Předčasný konec. Zrušení soutěže. To jsou nové termíny, které se v roce 2020 objevily ve směrnicích kolektivních sportů. Nepřišli s tím však funkcionáři, ale čínský špion jménem Covid 19. Součástí jeho řádění se stali i východočeští zástupci. Někteří na průběžném pořadí ale vydělali. Nejvíce pardubičtí florbalisté. Po základní části byli beznadějně poslední a nevydařil se jim ani vstup do play down. Mužský basketbal se řídil tabulkou po dvaadvaceti základních kolech. V tu dobu figurovaly Svitavy na bronzové příčce, která jim také byla přiřknuta. No a chrudimští futsalisté byli z první příčky prohlášeni za mistra. Naopak pardubičtí hokejbalisté museli svůj zlatý sen oddálit, protože jejich soutěž byla anulována.

7. Australský hattrick a Češi ve finále

Tradice nebyla přerušena, nejstarší plochodrážní závod se konal i v letošním roce. Zlatá přilba města Pardubic má za sebou 72. ročník. Kvůli nařízením proti šíření koronaviru se konal za specifických podmínek, na stadion se dostaly jen dvě tisícovky plochodrážních příznivců. Nedělní vrchol celého víkendu v podobě Zlaté přilby? Australský hattrick a dva Češi ve finále (stříbrný Jan Kvěch a čtvrtý Václav Milík). Závod ovládl Jason Doyle, který vyhrál již potřetí v řadě. Někdejší mistr světa zopakoval kousek svého krajana, v letech 1999 2001 v Pardubicích vítězil Leigh Adams.

Zdroj: Deník / Luboš Jeníček

8. Neprofesionální fotbal zažil katastrofické období

Na jaře se nehrálo skoro vůbec, sezona 2019/2020 byla v dubnu zastavena a zůstala bez postupů a sestupů nedokončena. Ročník 2020/2021 se sice rozběhl, ale před polovinou října přišla opět nemilosrdná koronavirová stopka. Ty „šťastnější“ celky stihly alespoň deset mistrovských zápasů, ty méně šťastné ještě nižší počet a například tým SK Křičeň v okresním přeboru Pardubicka si za celý rok kopl o body všehovšudy pětkrát. Neprofesionální fotbal obnášející třetí ligy, divize, krajské i okresní soutěže a také kompletní strukturu mládeže se nachází skutečně v nouzovém stavu. Amatérská sezona má pokračovat od ledna či února. Tak nezbývá než doufat…

9. Návrat i loučení: Konec kariéry

V lednu rok zahájil návratem do pardubického týmu jako hráč, nyní už ho zakončí v roli týmového manažera Dynama. Hokejista Tomáš Rolinek začátkem listopadu oznámil, že končí svou hráčskou kariéru. Začátkem roku se vrátil do týmu a pomohl Dynamu k udržení extraligy. Zápas v Brně byl ovšem jeho posledním, na led už se nevrátil. Mohla za to z části operace kyčle, ale i složitější podmínky pro trénování v období pandemie.

„Už nejsem schopný se dostat do toho tak, abych odváděl stoprocentní výkony. Tělo mi vypovědělo službu a řeklo, že už to stačilo,“ uvedl Rolinek. Nyní je zpět v Dynamu, po nástupu trenéra Richarda Krále působí v roli týmového manažera.

Zdroj: Deník / Luboš Jeníček

10. Amatérský sport letěl přes palubu

Vzduch… Jako by ani neexistoval. Řeč je o amatérském sportu. Covidová hysterie ho měla uvrhnout do totální izolace. Alespoň tak si to malovali vládní činitelé, kteří vydávali rozkazy. Spíše zákazy. Zatrhli pohyb vevnitř a chvíli dokonce i na čerstvém vzduchu, protože všude poletoval koronavirus. Mimochodem do supermarketu se asi bál, soudě podle toho, že zůstaly otevřeny. Jenže sportovci jsou od přírody bojovníci, a tak se začali bránit. Ne snad, že by porušovali vládní nařízení, ale na udržování fyzičky pracovali, kde se jen dalo. Doma, v zaměstnání. Ukázali, že mají nevyčerpatelnou fantazii. Nejhůře po zpřísnění podmínek dopadli plavci a další odvětví, která ke své činnosti potřebují bazén plný vody. Reprezentanti měli štěstí, že mohli vyjet mimo republiku. Azyl našli na Slovensku, Polsku, Maďarsku a dokonce až v dalekém Uzbekistánu…