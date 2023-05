Osm sezon. Takovou dobu už mohou fanoušci pardubického basketbalu vídat Kamila Švrdlíka na palubovce v hale Dašická v červenobílém dresu. Zkušený šestatřicetiletý pivot se teď dohodl s klubem, že bude táhnout své spoluhráče i další dva roky, tedy do konce sezony 2024/2025.

Kamil Švrdlík bude pokračovat v Bekse i další dva roky. | Foto: Jiří Šedivý

Kamil Švrdlík.Zdroj: klub

Kamil Švrdlík nastupuje v Pardubicích již od sezony 2015/2016. V letošním ročníku nastoupil ke všem třiačtyřiceti zápasům, ve kterých strávil na palubovce v průměru 17. 5 minuty a zapisoval 7,7 bodu + 4 doskoky (užitečnost 9,2). Ve čtvrtfinálové sérii svoje čísla ještě zlepšil a stal se jedním z hlavních tahounů svého týmu za vysněným postupem. V sedmi zápasech si držel krásný průměr 10,6 bodu + 4,7 doskoku (užitečnost 13,9).

Vyjádření sportovního ředitele Radka Nečase:

“Kamil stále dokazuje, že patří mezi nejlepší podkošové hráče v Kooperativa NBL. V letošní sezoně se navíc výborně vyrovnal s odlišnou rolí, kdy nastupoval převážně z lavičky. Zhostil se jí přesně tak, jak náš tým potřeboval, přičemž své výkony ještě vygradoval v úspěšné čtvrtfinálové sérii, v níž jednoznačně patřil mezi nejlepší hráče. Náš zájem o prodloužení spolupráce však neplynul pouze z Kamilova herního přínosu. Díky svému profesionálnímu přístupu je také pravým příkladem pro mladší hráče. I s přibývajícími léty se stále udržuje ve skvělé formě: do haly přichází jako první a odchází z ní mezi posledními, snaží se co nejlépe pečovat o své tělo. Všichni jsme nesmírně rádi, že Kamil bude nadále oblékat dres Beksy a přejeme mu, aby se mu v dalším průběhu play-off i v následujících sezonách dařilo minimálně stejně tak dobře, jako doposud.”

Vyjádření hráče Kamila Švrdlíka:

“Jsem moc rád, že budu pokračovat v Bekse i další dva roky. V průběhu osmi let, co zde působím, se Pardubice staly mým domovem. Zabydlel jsem se tu a nemůžu si vůbec na nic stěžovat, jak po životní, tak po sportovní stránce. Pro mě se jednalo o jasnou volbu. Ani na malou chvíli jsem neuvažoval nad tím, že bych pokračoval v kariéře někde jinde, nebo kariéru ukončil. Stále se cítím mladý a basketbal mě pořád absolutně naplňuje. Mám velkou motivaci dosahovat dalších úspěchů, k čemuž se nám pardubický klub snaží vytvářet ty nejlepší možné podmínky.

Co mě osobně nejvíce nabíjí a motivuje, jsou právě úspěchy a radost z nich, když ji můžeme sdílet jak v rámci celého týmu, tak s našimi skvělými fanoušky. Momentálně se nacházíme mezi čtvrtfinálovou a semifinálovou sérií. Nadšení, které zavládlo v hale po vítězném sedmém utkání nad Ústím n. L., bylo nepopsatelné, kulisa byla opravdu nádherná. Moc rád bych to zažil v letošním play-off ještě několikrát, tohle mi dodává elán a chci to prožívat znovu a znovu. Těším se na další pokračování play-off a zdravím všechny fanoušky Beksy - budeme se vídat ve Sportovní hale Dašická i další dva roky.”