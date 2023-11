Hokejbalová extraliga měla o posledním říjnovém víkendu na pořadu pouze dohrávky odložených střetnutí. V jedné z nich byl zainteresován Svítkov a pokud by zvítězil, mohl myslet na posun na průběžné druhé místo v tabulce. Jenže tentokrát zůstalo jenom u plánů, protože Stars sice střetnutís Karvinou docela slibně rozehráli (1:0, 2:1), ale třetí třetina jim úplně utekla a soupeř čtyřmi zásahy v řadě totálně překlopil výsledek.

SK Hokejbal Letohrad. | Foto: Iva Janoušková

Základní část nejvyšší soutěže se pozvolna blíží do poloviny svého zápasového plánu a je to právě Svítkov, kdo může být se svými dosavadními výkony přes poslední nezdar nejvíce spokojen. Bilance šesti výher z devíti duelů je výtečná. Ve středu tabulky se drží letohradští Jeleni, kterým po bezvadném startu v minulých kolech poněkud došel dech, ale nejedná se o katastrofu. Klíčovou osmou pozici drží se čtyřmi vítězstvími Hradec Králové a to je proti předešlých ročníkům znatelný posun. Top osmička je vůbec nezvykle brzy bodově výrazně oddělená, mezi osmým Hradcem a devátými Pardubicemi je aktuálně sedm bodů mezera! A právě celek z Polabin je zatím největším zklamáním soutěže. Místo toho, aby čeřil vody v popředí jako obvykle, se musí hrabat ode dna. Svůj podíl na tom měla i značná marodka, na druhou stranu hrát se bude ještě hodně kol a Pardubičtí určitě neřekli poslední slovo.

Litomyšlští zvládli koncovku duelu, Orlicko-Třebovsko zaskočilo favorita z Brna

V následujícím extraligovém dějství, které je na programu tuto sobotu 4. listopadu, cestuje Letohrad do Karviné, Pardubice do Prachatic, Svítkov přivítá Ústí nad Labem a Hradce Králové se utká s vedoucí Hostivaří.

CROSSDOCK EXTRALIGA: HBC Svítkov Stars Pardubice – HbK Karviná 2:5 (1:0, 1:1, 0:4). Branky: 7. Korec, 29. Malý (Waber, Kaščák) – 24. Diviš (Zaremba), 40. Pilch (Pala), 41. Diviš (Pala), 45. Rosůlek (Juraško, Pala), 45. Diviš.

Pořadí: 1. Hostivař (24), 2. Kert Park Praha (20), 3. Svítkov Stars (20), 4. Ústí nad Labem (18), 5. Kladno (18), 6. Letohrad (13), 7. Karviná (12), 8. Hradec Králové (12), 9. Pardubice (5), 10. Plzeň (5), 11. Dobřany (5), 12. Prachatice (4).

Český hokejbalový pohár

Protože extraliga měla s výjimkou dohrávek pauzu, hrála se o víkendu utkání 2. kola českého poháru. Z východočeských klubů do něho zasáhly Pardubice, které prohrály na hřišti prvoligové Komety Polička 1:6. Vypadl i Hradec Králové s Rafany z Prahy 4:9, naopak Letohrad splnil roli favorita a poradil si s Ježky z Heřmanova Městce 3:1. „I když jsme nejeli v kompletní sestavě, tak jsme si chtěli potvrdit roli favorita, vyhrál a postoupit do dalšího kola,“ hodnotil zápas kapitán Jelenů David Halbrštát a pokračoval: „Věděli jsme, že Ježci hodně běhají a že to bude náročné, což se potvrdilo. Naštěstí jsme góly dávali my. I přes snahu soupeře, rozhodčích a místních hooligans jsme utkání zvládli. Trenéři si vyzkoušeli hráče na různých pozicích, a to nám snad pomůže v extraligových zápasech.“ V této fázi pohárové soutěže zbývá sehrát ještě krajské derby mezi Lokomotivou Česká Třebová a Svítkovem (5. listopadu).