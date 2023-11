Na třetí místo tabulky druholigové soutěže volejbalistů se aktuálně posunul celek TJ Svitavy. Nováček se na vyšší úrovni velice rychle adaptoval a pravidelně sbírá body, což předvedl v tomto kole kvalitním výkonem na půdě místopisně nejbližšího soupeře v nedalekých Letovicích. Ve druhé lize žen ztratily českotřebovské hráčky nečekaně jeden zápas v Červeném Kostelci a rovněž jim průběžně náleží třetí pozice.

TJ Svitavy, volejbal muži, 2. liga, sezona 2023/2024 | Foto: TJ Svitavy

Svitavský celek uspěl v Letovicích v obou duelech. V tom prvním za plný počet bodů, odpolední odvetu potom získal po náročné pětisetové bitvě, když si nejprve ve dramatické čtvrté sadě vynutil po výsledku 26:24 tie-break a v něm potom soupeře „dorazil“ v poměru 15:12. Svitavští vyhráli z jedenácti doposud odehraných utkání sedm a to je možná lepší bilance, než sami čekali… To daleko méně pozitivní dojmy vládly o víkendu u dalších dvou krajských reprezentantů: Choceň uhrála v Havlíčkově Brodě jediný set, stejně jako pardubický Sokol v souboji s Malou Skálou, v obou případech to pochopitelně na bodový zisk stačit nemohlo.

Divizní lídr z Litomyšle kráčí soutěží dál pevným krokem. Uspěl také v Jihlavě

Geodetky z České Třebové se ve druholigové soutěži žen hlásí do boje o přední pozice a v tomto směru nemohly být v Červeném Kostelci úplně spokojeny. Dopolední duel ovládly poměrně přesvědčivě, také odveta se vyvíjel zřetelně v jejich prospěch. Za stavu 2:0 na sety však polevily, následující dvě sady jim v koncovkách protekly mezi prsty a ani tie-break utkání z jejich pohledu nezachránil. Ztratily ho 12:15 a do tabulky tak zapsaly pouze bod.

V krajském přeboru mužů pokračuje suverénní jízda Slavie Hradec Králové, která nyní s plným počtem bodů přehrála obhájce krajského prvenství z Rybníku a pokračuje „bez ztráty kytičky“. Coby její nejbližší pronásledovatelé se v tuto chvíli prezentují chvaletičtí Energetici. Mezi ženami mělo vedoucí svitavské áčko volný termín a všichni čtyři zbývající účastníci přeboru trochu kuriózně uhráli jedno tříbodové vítězství.

2. LIGA MUŽI – skupina B

9. – 10. kolo: TJ Sokol Pardubice – VK Malá Skála 1:3 (-16, 20, -19, -17) a 0:3 (-14, -23, -23), TJ Sokol Letovice – TJ Svitavy 1:3 (-19, -20, 20, -20) a 2:3 (24, -19, 17, -24, -12), TJ Jiskra Havlíčkův Brod – VK Choceň 3:0 (16, 22, 13) a 3:1 (-21, 17, 19, 10). Další výsledky: VK Žďár nad Sázavou – TJ Sokol Mnichovo Hradiště 1:3 a 0:3, SCM-ČVS-U17 – TJ Sokol Mnichovo Hradiště 3:0 a VK Malá Skála 0:3, VK Dvůr Králové nad Labem – VK Hronov odloženo (25. 11.)

Pořadí: 1. VK Malá Skála (25), 2. VK Hronov (22), 3. TJ Svitavy (21), 4. TJ Sokol Mnichovo Hradiště (20), 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (15), 6. VK Dvůr Králové nad Labem (14), 7. TJ Sokol Letovice (13), 8. SCM-ČVS-U17 (10), 9. VK Choceň (8), 10. TJ Sokol Pardubice I (8), 11. TJ Žďár nad Sázavou (0).

Zdroj: Radek Halva

2. LIGA ŽENY – skupina B

9. – 10. kolo: Volejbal Červený Kostelec – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 0:3 (-14, -24, -15) a 3:2 (-18, -22, 24, 23, 12). Další výsledky: Tatran Střešovice B – TJ Sokol Nové Veselí 1:3 a 1:3, Bohemians Praha – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3:1 a 3:0, TJ Sokol Žižkov – VSK ČVUT Praha 1:3 a 0:3, TJ Sokol Brno-Juliánov – VK Brno B 3:1 a 2:3

Pořadí: 1. TJ Sokol Nové Veselí (27), 2. VSK ČVUT Praha (27), 3. TJ Sokol Geodézie Česká Třebová (24), 4. Bohemians Praha (18), 5. TJ Sokol Brno-Juliánov (17), 6. VK Brno B (15), 7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (10), 8. TJ Sokol Žižkov I (8), 9. Volejbal Červený Kostelec (7), 10. TJ Tatran Střešovice B (3).

Krajské derby ve svitavské režii. Tuři zahájili sérii domácích duelů úspěšně

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY MUŽI

5. – 6. kolo: TJ Svitavy B – TJ Sokol Česká Třebová II 2:3 (17, 18, -18, -20, -12) a 3:1 (23, 20, -14, 14), TJ Slavia Hradec Králové B – SK Rybník 3:1 (23, 20, -14, 14) a 3:1 (18, -15, 17, 24), TJ Sokol Kerhartice – VK Litomyšl 3:0 (20, 12, 25) a 3:0 (17, 19, 15), TJ Energetik Chvaletice – Volejbal Červený Kostelec 3:1 (-21, 19, 27, 14) a 3:0 (13, 16, 19).

Pořadí: 1. TJ Slavia Hradec Králové B (18), 2. TJ Energetik Chvaletice (17), 3. TJ Sokol Kerhartice (13), 4. SK Rybník (8), 5. VK Litomyšl (6), 6. TJ Sokol Česká Třebová II (5), 7. TJ Svitavy B (5), 8. Volejbal Červený Kostelec (0).

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY ŽENY

4. kolo: USK Pardubice – VO TJ Lanškroun 3:0 (16, 22, 15) a 1:3 (-16, 14, -23, -18), TJ Svitavy B – VK Litomyšl 0:3 (-17, -21, -23) a 3:0 (12, 19, 18).

Pořadí: 1. TJ Svitavy A (19), 2. VO TJ Lanškroun (15), 3. USK Pardubice (11), 4. TJ Svitavy B (6), 5. VK Litomyšl (3).