Od stavu 16:16 v úvodní periodě Tuři vedli, v jednu chvíli až o patnáct bodů, jenže velmi dobře sehrané pasáže se v jejich podání střídaly s hrozivými výpadky a hluchými úseky, takže domácí tažení výborným Palyzou se ve třetím hracím období vrátili do utkání, manko stáhli a čtyři minuty před koncem Kouřil dokonce vyrovnal na 81:81.

Dramatická koncovka se však nekonala, protože hned z dalšího útoku proměnil Marko v pořadí 43. trojkový pokus Svitav v zápase a následně opět kapitán Turů potrestal ztrátu protivníka (81:86). Hosté potom další komplikace nepřipustili a po dalších trojkách Marka se Sehnalem vyhráli nakonec dvouciferně. Výsledek je zasloužený, ale silnější rival než je aktuální hlavně pod košem děravé Olomoucko by některé jejich slabé okamžiky potrestal jistě důrazněji.

A jen na okraj, Svitavy v zápase vypálily nevídaných 46 střel (!) zpoza trojkového oblouku.

„Samozřejmě mám radost, že jsme po dlouhé době zažili radost z výhry,“ oddechl si při svém pozápasovém hodnocení trenér Lukáš Pivoda. Také podle jeho názoru byla zásadní aktivita jeho svěřenců pod soupeřovým košem. „Útočné doskoky nás hodně podržely, byly klíčem k našemu úspěchu,“ potvrzuje. S čím spokojen být nemohl, to byly fáze druhého poločasu, během kterých se svitavské slibné vedení rozplynulo jako pára nad hrncem. „Bránili jsme tam špatně clonu na míč, nechali jsme rozstřílet Lukáše Palyzu a to nebylo dobře. Na konci jsme ale trochu změnili obranu a díky tomu se dopracovali k vítězství,“ dodal svitavský lodivod.

„Nejsem si úplně jistý, jestli z téhle výhry můžeme mít upřímnou radost. Olomoucko stálo 37 minut v zóně a my když jsme se přestali trefovat, začali jsme volit špatné střely a nevypadalo to nejlépe. Ale náš největší problém je obrana pick and rollu, to je pro nás doslova záhada ježka v kleci. Tu musíme rozluštit, protože takhle by to nešlo. Měli jsme spíše štěstí, že domácí neměli vlastně žádného pivota. Nicméně jsme pochopitelně rádi, že jsme tenhle šlágr kola předposledního s posledním zvládli,“ vyjádřil se kapitán Roman Marko.

9. KOLO:

BK Olomoucko – Dekstone Tuři Svitavy 86:96 (19:27, 43:54, 65:71)

Body: Palyza 29, Váňa 16, Pekárek 14, Sychra 13, Štěpán 8, Kouřil 4, A. Klepač 2 – Marko 21, Svoboda 20, Slezák 16, Proleta 13, Bujnoch 7, Johnson 5, Sehnal 5, Welsch 3, Dragoun 3, Goga 3. Rozhodčí: Kučírek, Vondráček, Záruba. Fauly: 17:17. Trestné hody: 16/12 – 18/12. Trojky: 10:14. Doskoky: 37:49. Hráno bez diváků.

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Armex Děčín (čtvrtek 19. listopadu, 17:00).