„Vždy je nám ctí pořádat nějakou hokejbalovou akci. Světový pohár považujeme prozatím za tu nejvyšší, o které jsme snad ani nikdy nesnili,“ nezastírá potěšení jeden z organizátorů Světového poháru a člen sportovní komise města Česká Třebová Jaroslav Badzik.

Pro Českou Třebovou musí být pořádání tak velké světové akce potěšením, ale i závazkem. „Pro nás i pro město je to především velká výzva. Teď to jsou samozřejmě starosti, protože je to velký mezinárodní turnaj a chceme být dobrým pořadatelským městem a klubem,“ upozorňuje manažer klubu TJ Lokomotiva Česká Třebová. „Všichni společně uděláme maximum pro to, aby Světový pohár byl akcí nejen pro hokejbalisty, ale i podívanou a zábavou pro širokou veřejnost. Kromě samotného turnaje připravujeme i doprovodný program,“ prozrazuje mimo jiné koordinátor turnaje Jaroslav Badzik.

Přijede světová elita

Přípravy Světového poháru v České Třebové jsou v plném proudu. Na organizační tým ale čeká ještě pořádný kus práce.

„Organizační výbor má za sebou dvě schůzky, kterým předcházela individuální jednání, ty hlavní na zimním stadionu a VDA. Také jsme komunikovali s celou řadou ubytovacích zařízení v okolí města,“ nechává nakouknout pod pokličku příprav Jaroslav Badzik.

„Společně s předsedou ČMSHb Martinem Komárkem jsme absolvovali myslím velmi příjemné a konstruktivní jednání se starostkou našeho města Magdalenou Peterkovou o záštitě nad turnajem. Další OV bude opět na konci měsíce března,“ prozrazuje jeden z hlavních organizátorů turnaje Badzik.

„Fanoušci se mohou těšit samozřejmě na dvě domácí reprezentace a další elitní týmy ze světové špičky, jakými jsou Slovensko, Kanada. Dále by se měla zúčastnit Velká Británie, podle všeho Indie a další,“ hlásí člen organizačního výboru Světového poháru Michal Broulík. „Dalo by se říci, že každý den je nějaká novinka o ty nejdůležitější se s vámi rádi podělíme příště,“ upozorňuje Badzik.

Podpora mladým

Zázemí moderního zimního stadionu v České Třebové zajisté poskytne dostatek komfortu. „Nepochybuji o tom, že veškeré možnosti, které zimní stadion nabízí, by nestačily. Jak se říká od „sklepa po půdu“ budeme využívat kompletně všechno včetně audiovizuálního zázemí a přilehlého parkoviště,“ zamýšlí se Broulík. „Vzhledem k příležitostem, kde by se potenciální partneři mohli zapojit, vidím široké portfolio jejich propagace a podpory. Samozřejmě nebudou chybět živé streamy z utkání. Bavíme se tady o podpoře mládežnického sportu na mezinárodní úrovni, a co jiného podporovat než mladé nadějné sportovce navíc se zahraničním přesahem,“ zdůrazňuje člen organizačního výboru Světového poháru.

(fč)