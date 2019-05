Na vrcholnou mezinárodní akci se těší chlapecké národní výběry kategorie U16 a historická premiéra čeká na dívčí kategorii U18.

Světový pohár naplno vypukne 27. června a o tři dny později 30. června budeme znát světové šampiony chlapců do 16 let a dívek do 18 let. Na mezinárodní turnaj například dorazí dva silné výběry z Kanady, nebude chybět ani Slovensko či Velká Británie.

V útrobách zimních stadionů v České Třebové a Litomyšli vás zajisté potěší ta nejatraktivnější světová sportovní podívaná, o níž se postarají chlapecké a dívčí reprezentační celky, jež na východ Čech dorazí z různých koutů planety. „Vyplatí se dorazit na Světový pohár, jelikož všechny zápasy zde budou mít velké tempo a svou kvalitu,“ zve všechny sportovní fanoušky člen širšího výběru národního týmu chlapců do 16 let Jan Bečka z Letohradu.

Světový pohár se uskuteční jak pod záštitou obou pořadatelských měst, tak Pardubického kraje. Součástí bude samozřejmě bohatý doprovodný program pro fanoušky a malé hokejbalové ratolesti stejně jako plánovaná přátelská utkání reprezentací Česka a Slovenska v kategorii U14!

Chlapeckou družinu kategorie U16 povede stejně jako na loňském šampionátu v Přerově a Zlíně hlavní kouč Jiří Christ. V České Třebové bude chtít vylepšit 3. místo z loňska. „Na loňský Světový pohár mám jen ty nejlepší vzpomínky. Ať už se týkají našich hráčů, tak i organizace a skvělého prostředí včetně divácké kulisy. Naši hráči tam předváděli velmi dobré výkony a vše proběhlo až na celkové umístění k mé spokojenosti. Na nadcházející šampionát se hodně těším, uděláme vše pro to, aby tito chlapci dosáhli svého snu,“ hlásí odhodlaně Jiří Christ.

Turnaj slibuje velkou atraktivitu

Východní Čechy patří k těm největším hokejbalovým baštám v republice. „V tomto regionu je tradičně vysoká úroveň mládežnického hokejbalu. Zájem bude opět asi obrovský a my se pokusíme kvalitním výkonem přispět k vysoké úrovni,“ slibuje Christ. „Stadion nabídne skvělé podmínky nejen pro náš tým, ale i pro naše soupeře. Ve srovnání s loňským šampionátem to nebudou mít lehké,“ hlásí bojovně naladěný trenér národního týmu hráčů do 16 let Jiří Christ.

Jan Bečka fanouškům vzkazuje jasné poselství. „Rozhodně se vyplatí dorazit na Světový pohár, jelikož všechny zápasy zde budou mít velké tempo a svou kvalitu,“ upozorňuje. „Hokejbal je pro diváky atraktivní. Zápasy se hrají ve vysokém tempu, je zde hodně soubojů a padá hodně gólů,“ vypočítává Bečka. „Mládežnický hokejbal je v České republice na té nejvyšší úrovni, proto by to chtělo co nejvíce fanoušků, kteří podpoří český tým k zisku dalšího kovu,“ zve všechny juniorská mistryně světa do 20 let Karolína Baráková z České Třebové.

Do České Třebové navíc dorazí dva silné výběry ze zámoří„Čekají nás kvalitní soupeři a já bych chtěl, ať všichni, kteří se přijedou podívat, byli s našim výkonem spokojeni. Mělo by to přispět k rozvoji hokejbalu. Všem našim mladým reprezentantům a i celému realizačnímu týmu přeji jen ty nejkrásnější zážitky. Předem děkuji za podporu,“ je už dopředu vděčný Jiří Christ.