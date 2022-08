Před letošní sezonou prošel Tomáš Javůrek, který hájí barvy prachatického týmu MS Kart, ve své závodní kariéře zásadní změnou: přechodem do kategorie Rotax Max DD2. „Bylo to na doporučení šéfa týmu, protože vozil v juniorech kilogramy navíc a bylo to znát. Poslechli jsme a myslím, že se nám to vyplatilo. Sžil se s novým strojem dobře,“ říká Tomášův otec Pavel Javůrek, který se svým synem objíždí motokárové areály u nás i v zahraničí.

Dojíždí stále v popředí závodů

Tomáš Javůrek startuje ve dvou seriálech: mezinárodním mistrovství Slovenska a Slovenském kartingovém poháru. Proč pod slovenskou hlavičkou, to je nasnadě, v rámci českého šampionátu tahle kategorie není vypsána. Závodník z Litomyšle vede průběžnou klasifikaci SKP, v mistrovském seriálu se pohybuje v elitní pětce a stabilně dojíždí na stupních vítězů. „Jezdí s ním třeba tři kluci, kteří jsou pravidelnými účastníky světového finále, což je taková kartingová olympiáda,“ uvedl Pavel Javůrek.

Účast na světovém finále je Tomášovým velkým snem. Už loni byl blízko startu v Bahrajnu, kde se tehdy konalo, jenže měl smůlu. Havaroval a v posledním závodu sezony navíc doplatil na závadu motoru. „Naděje je, ale uvidíme, odkud bude kdo brát body. Je možné, že si někdo z českých jezdců vyjede tiket třeba v Evropě, potom by se jedno místo uvolnilo,“ doufá Tomáš Javůrek.

„Není jednoduché porazit mistra světa, ale nejsme od něho zase tak daleko. Nedávno v Rakousku měl Tomáš v měřeném tréninku o desetinu rychlejší čas. Nesmí dělat chyby, musí naslouchat zkušenějším,“ dodal jeho otec. Letos se toto prestižní finále jede v Portimau v Portugalsku.

V depu jsou podpora a kamarádství

Pomoc zkušenějších borců, to je v jeho nové kategorii pro Tomáše Javůrka ohromná výhoda. „I zkušení kluci přijdou, poradí, pomohou. Tohle je třída, ve které jsou jezdci vyzrálejší a mladým kolegům se snaží předat svoje zkušenosti. To je pozitivní, protože třeba v juniorech tohle neexistuje. Tady by se na dráze v uvozovkách zabili, ale v depu jsou kamarádi,“ zdůrazňuje Pavel Javůrek. A jeho brzy patnáctiletý potom potvrzuje: „V juniorech jsme se ani pořádně mezi sebou nebavili, tam je velká rivalita a hlavně často válka rodičů.“

Zazávodit si mezi světovou špičkou v Portugalsku, o to v letošní kartingové sezoně bojuje Tomáš Javůrek z Litomyšle.Zdroj: Jakub Rovný

Že se celá rodina musela po všech stránkách přizpůsobit časově i finančně náročnému motokárovému životu, tak to není třeba nikterak dlouze popisovat. „Čas tomu obětujeme vlastně všechen. Je to tak, že v neděli přijedeme za závodů, v pondělí se kára rozdělá, vyčistí, potom dá zase dohromady, ve středu dobalíme, navaříme a ve čtvrtek zase odjíždíme,“ shrnuje Pavel Javůrek. A to jsou nyní prázdniny, mimo ně do toho přibývají nezbytné školní povinnosti.

Velkou pomoc poskytuje domovský tým MS Kart, v jehož barvách Tomáš několik sezon závodí. „Jsme tam velmi spokojeni, patří jim poděkování, vytvářejí nám dobré podmínky se zázemím a technikou, je to na úrovni,“ pochvalují si.

Kéž by pršelo, říkají se před jízdou

Člověk by řekl, že nejdůvěrněji musí Tomáš Javůrek znát autodrom v nedalekém Vysokém Mýtě a měl by tam mít zákonitě nejvíce naježděných kilometrů, ale není tomu tak. „Paradoxně tam nemám najeto skoro nic, protože se tam prakticky netrénuje. Nejvíce jsem toho teď najezdil v Rakousku, skoro polovinu závodů, jezdíme tam i na jaře na přípravu,“ vysvětluje mladý jezdec, který má rád těžké podmínky. „Před závody se modlíme, aby pršelo, protože na vodě jsme dobří, to nám svědčí,“ usmívá se Pavel Javůrek.

Motokárová kariéra není pochopitelně jenom o samotném ježdění, Tomáš na sobě musí pracovat i v zimě v mezisoutěžním období. „Teď jsem musel před sezonou hodně trénovat krční svaly a sílu rukou, protože nová kára je mnohem rychlejší. Trénuju většinou sám doma, na jaře při prvním ježdění je potom vidět, kdo se něčemu věnoval a kdo ne,“ dodal Tomáš Javůrek se závěrečným poděkování za podporu rodičům, týmu a všem sponzorům.