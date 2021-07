Rathouský na světové body zatím nedosáhl, ale premiérová konfrontace s nejlepšími borci mu přinesla spoustu důležitých informací a závodnických zkušeností do jeho slibně se rozvíjející kariéry. Obě bodované rozjížďky dokončil, což bylo v plánu, a v oficiálních výsledcích se umístil celkově na 29. pozici. Z čtveřice českých zástupců bodoval pouze Jakub Terešák (JD Gunnex KTM Team) se dvěma bodíky na kontě. Závod vyhrál italský mladík Guadagnini a zajímavostí bylo, že po jednotlivých jízdách se mezi třemi nejlepšími vystřídalo šest různých motokrosařů.

V nejprestižnější kubatuře MX GP Česko zastoupení nemělo, a tak diváci sledovali strhující bitvy světových top hvězd. Z loketského prvenství se radoval Španěl Prado před Italem Cairolim a Švýcarem Seewerem, slovinský lídr šampionátu Gajser musel ve druhé rundě k mechanikům, po stíhající jízdě byl celkově šestý a vedení v pořadí MS uhájil.

Program v Loketských serpentinách doplnily podniky evropských seriálů. Závod třídy EMX Open opanoval překvapivě, ale zaslouženě po dravém výkonu slovenský motokrosař Šimon Jošt (Osička MX KTM Team), z početné sestavy českých účastníků zajel nejlépe šestý Martin Michek (HT Group Racing Team). Zkušený Petr Bartoš (Orion Racing Team Litomyšl) vyjel 11 bodů za 16. místo v součtu dvou rozjížděk.

V kubatuře EMX 2T byl z Čechů osamocen další reprezentant litomyšlských barev Jonáš Nedvěd. Snažil se a v úvodní jízdě byl dokonce třetí, ale v té následující nezachytil tempo soupeřů a v cíli z toho byla nepopulární bramborová medaile, které na něho vyšla i v konečných výsledcích. Zvítězil Němec Spies. „Jelo se mi dobře, starty docela vyšly, dráha byla také v pohodě. Škoda, že v druhé rundě to nevyšlo jako v té první, byla by to pěkná odměna, ale co se dá dělat. Příští týden jedeme republiku v Dalečíně a tam se chci ukázat v dobrém světle,“ uvedl Nedvěd.

Motokrosaři Orionu v Lokti nad Ohří.Zdroj: Orion Racing Team Litomyšl

Pro úplnost dodejme, že v Lokti se jel také zahajovací podnik mistrovství světa žen, v němž nenašla vážnější soupeřku loňská šampiónka Courtney Duncanová z Nového Zélandu.

Po přehlídce světových hvězd se pozornost fanoušků motokrosu stočí opět k mezinárodnímu mistrovství České republiky, které pokračuje v neděli v Dalečíně. „Našim závodníkům se tam v poslední době moc nedaří, tak bych byl rád, kdyby se to konečně zlomilo a hlavně Petr Rathouský zabojoval o přední pozice, neboť minule v Jiníně to nebyl úplně jeho závod. Petr Bartoš jede podobně jako loni a udržuje si vysoký standard. Naopak Jonáš Nedvěd se trochu trápí, v Dalečíně od něho čekám zlepšení. Mladí pětaosmdesátkaři nám dělají radost, Dominik Kučeřík drží dokonce červenou tabulku. Martin Červenka sbírá zkušenosti a pokud mu dráha sedne, umí potrápit i soupeře vepředu,“ vyhlíží dalečínské klání manažer Orion Teamu Petr Kovář.