Program světového šampionátu travních lyžařů ve Štítné nad Vláří pokračoval dnešním závodem v superkombinaci. Především slalomová trať potrápila mnoho závodníků, včetně včerejšího mistra světa Jana Němce, kterého z první příčky po prvním kole odsunul pád pár branek před cílem.

„Dneska opravdu definitivně skončila má kariéra, která trvala od roku 1981 do 2021,“ loučil se Němec, který po pětileté závodní pauze dokázal ovládnout obě mistrovské super-G. „Netuším, jak by ten dnešní závod dopadl. Jel jsem na hranici možností, cítil jsem obrovský adrenalin a rozhodně jsem spokojený s tím, co jsem tu předvedl,“ uzavřel nejlepší travní lyžař všech dob.

Ze čtvrté pozice po super-G si pro stříbro po slalomu dojel Martin Barták (Ski klub České Petrovice) a k triumfu z úterního obřího slalomu přidal titul vicemistra světa. „Kombinace není úplně má silná disciplína, a už vůbec ne slalom. Ale dokázal jsem se posunout na medailovou pozici a jsem naprosto spokojený,“ radoval se v cíli Barták. „Slalom byl velmi rychlý, na trati bylo hodně změn rytmu. Ale do závodu jsem nastupoval s tím, že už mám titul mistra světa, a cokoliv by se povedlo navíc, už je jen bonus,“ dodal dvojnásobný medailista s úsměvem.

Závod ovládl Švýcar Mirko Hueppi. „Místní svah není jednoduchý, ale moc se mi tu líbí. První dva dny jsem byl pátý a čtvrtý, po dnešním prvním kolem bylo jediným mým cílem zlato. Šel jsem do slalomu po hlavě – chtěl jsem do toho dát maximum, i za cenu toho, že bych náhodou vypadl. Nakonec to vyšlo a je to fantastický pocit,“ uvedl čerstvý mistr světa. Bronz a první medaili z tohoto šampionátu vybojoval vítěz letošního Světového poháru Hannes Angerer.

Na pátém místě dojel Jan Borák, což v redukovaném pořadí juniorů znamenalo zlatou medaili. „Už teď jsem se šampionátem naprosto spokojený. Dvě juniorské medaile a jedna seniorská, nic víc si snad ani nemůžu přát,“ přiznal Borák. „Dnešní super G mělo relativně lehkou stavbu, tam nebylo co vymýšlet. Ve slalomu japonský trenér ukázal, jak dobrý stavitel je, opravdu to byl krásný slalom. Těžký, ale spravedlivý. Rád bych si ve slalomu nadělil něco hezkého i zítra, ale i tak už mám rozhodně splněno.“

S náročnou slalomovou tratí se z Češek dokázala nejlépe poprat Alena Veselá a k juniorskému stříbru ve slalomu přidala hned dvě medaile – bronz mezi ženami a stříbro v juniorském pořadí. „Měla jsem dobrou výchozí pozici po super G. I přes to, že to není zrovna má nejsilnější disciplína, jsem dokázala zajet dobrý čas s docela malou ztrátou. Ve slalomu se mi podařilo udržet v trati a opravdu jsem nečekala, že to dneska klapne. Už jsem měla splněno ve středu, kdy jsem si v juniorském slalomu dojela pro stříbro. Že bych si odvezla medaili i mezi dospělými, v to jsem ani nedoufala,“ dodala nadšeně Veselá. Potřetí triumfovaly sestry Maedaovy – starší Chisaki v kategorii dospělých, Marino mezi juniorkami.

Útok na třetí cenný kov nevyšel Šárce Abrahamové (TJ Slovan Moravská Třebová), která patřila mezi početnou skupinu závodnic, jež nedokončily slalom.

Mistrovství světa v travním lyžování uzavře sobotní slalom dospělých.