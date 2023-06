Stříbrní Jeleni. Extraligové hokejbalové finále v Letohradu ve fotografiích

Poprvé v historii se do Letohradu nastěhovala finálová série extraligy hokejbalistů. Dokonce tuplovaně, protože domácí Jeleni dokázali za stavu 0:2 na zápasy zabrat a ve třetím duelu si vyšlápli na favorizovaný Kert Park Praha. V neděli se tedy hrála čtvrtá finálová partie, v ní pražský celek další drama nepřipustil a rozhodl o zisku mistrovského titulu. Oba duely se hrály ve skvělé kulise pěti set diváků a Jeleni před pochopitelný smutek z porážky mohou být hrdí na to, co v letošní sezoně dokázali.

SK Hokejbal Letohrad vs. HC Kert Park Praha (4. finále). | Foto: Iva Janoušková