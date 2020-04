Ta vyslovila ortel nad veškerými ligovými soutěžemi, tedy extraligou mužů a žen, první, druhou a třetí ligou mužů, první a druhou ligou žen.

Nebudou uděleny tituly mistrů republiky, tabulky nedokončených soutěží jsou považovány za konečné a poslouží k určení postupujících a sestupujících týmů, přičemž asociace současně umožní mimořádné zařazení do nového ročníku soutěží u družstev, která měla v nedohraných utkáních teoretickou možnost obsadit postupové či nesestupové místo.

Pro kluby z Pardubického kraje toto rozhodnutí znamená, že do následující sezony mají právo startu v ligových soutěžích stolní tenisté Chocně (1. liga muži), Tesly Pardubice (2. liga muži), Holic a postupujícího klubu z divize (3. liga muži) a stolní tenistky Ústí nad Orlicí (1. liga ženy), Chrudimi a Ústí nad Orlicí B (2. liga ženy).

Hráči TTC Ústí nad Orlicí, kteří neměli ani teoretickou naději na záchranu ve třetí lize mužů, sestupují.

Červen by je mohl vrátit k partiím

Z odvětví, která příznivci sportu v regionu sledují, svítí jakás takás naděje na dokončení nynějšího ročníku pouze šachovým soutěžím.

Je to samozřejmě také z toho důvodu, že k odehraní klasického šachového utkání není potřeba nadměrného počtu přítomných osob, ve své podstatě postačí většinou osm proti osmi. Proto tuzemský svaz s přihlédnutím k povolujícím se vládním restrikcím vypracoval náhradní termínovou listinu, podle které by se měla sezona dokončit.

Extraliga (GASCO Pardubice) by se mohla dohrát 27. – 28. června a 10. – 12. července, 1. liga (ŠK Polabiny B) 13. – 14. června a 2. liga (ŠK Polabiny C, Vysoké Mýto, Chrudim, Polička, Rapid Pardubice, Lanškroun) 27. – 28. června. Mezi tyto termíny by se vtěsnalo ještě dokončení mládežnických soutěží (extraliga, 1. liga).

Podobně postupoval krajský šachový svaz, zbývající kola jeho soutěží by se měla dohrát 13. – 14. června (KP I. třídy a krajské soutěže) resp. 27. – 28. června (KP II. třídy).