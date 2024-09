Dvoucifernými výsledky vstoupili do nové sezony ve florbalové divizní skupině D regionální zástupci. Jenže zatímco v případě Vysokého Mýta se jednalo o excelentní začátek a hráči FTC potěšili bezmála dvě stovky svých věrných fanoušků v hledišti, tak letohradští Orlové si do jihomoravských Hodonic přijeli pro pořádně krutý výprask.

„Asi fajnový vstup no nového ročníku…“ Těmito slovy zhodnotil vedoucí vysokomýtského týmu Aleš Dejdar vydařenou mistrovskou premiéru florbalistů FTC. S výjimkou polevení ve druhé třetině domácí na palubovce dominovali a do sítě soupeře nasypali solidní nášup. „Na chvíli jsme si mysleli, že je hotovo, a soupeře pustili zpátky do zápasu. Naštěstí jsme se po přestávce vrátili ke své hře a dovedli utkání, kam jsme chtěli. Děkujeme našim fanouškům, kteří navázali na minulou sezonu a znovu si našli cestu do haly. Chci ocenit soupeře za férový duel a perfektně uklizenou střídačku, to se často nevidí,“ uvedl Dejdar.

Letohrad inkasoval během úvodní periody šestkrát a jenom tím předznamenal další průběh utkání. Směrem dopředu to od něho nebylo špatné, osm gólů venku je nesporně solidní počin, jenže v obraně hosté krváceli až do samotného konce. „Po příšerné první třetině jsme se herně celkem zvedli, ale soupeř trestal všechny naše chyby. Trápili jsme se v koncovce a hodně nám uskakoval míček. Stojí za zamyšlení, že by se do haly vešlo hřiště 38 x 18 metrů, ale hrajeme na 36 x 16. Protivník byl dostatečně kvalitní, aby nás trápil kdekoli, ale na těchto rozměrech je to více boj než florbal,“ vyjádřil se letohradský trenér Petr Adamec.

Ve druhém kole přivítá Vysoké Mýto Kutnou Horu a a Letohrad se v Rokytnici v Orlických horách střetne se Světlou nad Sázavou.