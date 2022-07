Kdo a proč přišel s myšlenkou uspořádat Stabedo Open?

V té době byli v našem klubu jediní dva funkcionáři Jaroslav Hořeňovský a Jaroslav Javůrek. Byli to zejména oni, kdo chtěl uspořádat takovou akci. Turnaj vznikl způsobem, že jsme jezdili po zahraničních turnajích. Tam akce takového typu pořádali. Řekli jsme si, že bychom chtěli turnaj podobného formátu zorganizovat i v Pardubicích. Aby to bylo jen naše a my se mohli hrou sami bavit.

Jak se vyvíjela tradice? Kolik startovalo účastníků na prvním ročníku?

První ročník se konal v roce 2014 a naplnili jsme kvótu 128 účastníků. To bylo z hlediska našeho sportu naprosto úžasné. I v současnosti se stále jedná o jeden z větších turnajů. Nestává se totiž moc často, že by se v hlavní kategorii sešlo tolik hráčů.

Podařilo se vám už na startu přetavit Stabedo Open na mezinárodní podnik?

Ano. V premiérovém ročníku dorazila spousta slovenských a polských hráčů. Třešničkou na dortu byla účasti dvou mistrů světa. Jednoho z Velké Británie a druhého z Nizozemska.

Co je oslovilo?

Na zahraničních turnajích jsme se s těmi lidmi potkávali a získávali kontakty. Ve chvíli, kdy si vytvoříte osobnější vazbu, tak jsou ta jednání daleko jednodušší.

Co ještě pomohlo ke zpopularizování Stabedo Open?

Určitě pomáhá účast zahraničních i domácích hvězd, včetně těch nejlepších z našeho klubu. Nicméně bych vypíchl ještě jednu důležitou věc, kterou je atmosféra. Náš turnaj není jen o sportovním zážitku, ale hlavně o stmelení kolektivu. Díky Stabedo Open se spousta lidí zná navzájem. Ani se nemusejí celý rok potkat. Kromě sportu si u nás odpočinou i pobaví. Snažíme se vytvářet přátelskou až rodinnou atmosféru. Zatím se nám to daří.

Jedná se o čtyřdenní turnaj. Spojují jeho účastníci sportovní program s dovolenou?

Je tomu tak. Zhruba polovina hráčů přijíždí s celou rodinou. Chtějí pochopitelně vyhrát turnaj, ale zároveň si užít svých blízkých. Vyrážejí na výlety po Pardubicích a okolí. Vyhledávanými jsou například historické centrum našeho města nebo Kunětická hora. Ty, co jsou v České republice poprvé, láká Praha.

Ví se díky Stabedo Open více o pardubickém poolu?

Děláme pro to všechno. Jestli to povědomí pardubického poolu zvýšilo, to se dá těžko odhadnout, protože nás v rozletu zastavil koronavirus. Náš klub je znám hlavně na základě úspěchů, kterými se můžeme chlubit už od roku 2011. Za těch více než deset let už má našeho jméno mezi českými kluby zvuk. Než nějaký obdiv nyní skýtáme fakt, že jsme centrem dění. Všechny české kluby se prostřednictvím turnaje sjíždějí za námi.

V posledních dvou letech vám hodil do pořádání turnaje vidle covid. Jak hodně těžká to byla doba? Něco zásadního, nebo se prostě jenom turnaje nekonaly?

Není to jen o tom, že utrpěla sportovní prestiž, a fakt, že jsme přišli o setkání s kolegy. Zčista jasna jsme byli bez kontaktu a tohle vakuum se pak dává těžce dohromady. Bohužel nás pandemie a opatření s ní spojené poznamenaly i po finanční stránce.

Á propos má váš klub nějaký finanční profit z pořádání akce, nebo jste po inventuře v červených číslech?

Doufejme, že stejně jako ty předchozí ani tento turnaj ztrátový nebude. Snažíme se to dělat tak, abychom pokryli náklady. Moc pro nás nezbývá. A pokud náhodou ano, všechny prostředky vracíme do kulečníku zpátky. Třeba jako rezervu pro příští ročník.

Vždy je těžší začínat, nebo se vytasit s něčím novým. Měli jste nějaké problémy s účastí po covidové době?

Na začátku roku, kdy jsme spouštěli přihlašování, stejně jako v obou rocích covidu, kdy to vypadalo dobře, jsme se báli, že potřetí už na to lidí v uvozovkách neskočí. Měli jsme obavy, ale naštěstí se rychle rozplynuly. Do hlavní kategorie se stejně jako v posledním roce před covidem přihlásilo 256 účastníků. Potom dalších čtyřicet žen a stejný počet juniorů. Doufáme, že všichni přijedou.

Jako pořadatel akce vnímáte větší hlad po soutěžení a Stabedo Open konkrétně?

Vypadá to, že ano. Sto stav přihlášek jsme řešili přibližně po měsíci. Pravda, před covidem byla naplněna kapacita do čtrnácti dnů, ale i dobu dvakrát delší považujeme za velký úspěch. Pokračovat akce nepřetržitě, tak mám za to, že plno bude v řádu dnů a ne týdnů…

Zmínili jsme finanční ztráty pořadatele, jak s ekonomikou bojují vaši partneři?

Ekonomické problémy jsou momentálně všude. Partneři se mohou snažit sebevíce, ale nikdo netuší, co se zase vyvrbí. Nejdříve covid, pak energetická krize, válka na Ukrajině. Situace ve sponzoringu je složitá. Naši partneři nám dále pomáhají, i když mají trable. Někteří bohužel ubyli, ale naštěstí se objevili noví. Každopádně se finance shánějí hůře.

Turnaj Stabedo Open začíná ve čtvrtek 7. července zápasy ve skupinách a jeho vrchol přijde v neděli od 10 hodin finálovým pavoukem mužů.

Na koho se mohou příznivci poolu těšit? Začněme nejprve zahraničním „zbožím“.

Ze zvučných jmen dorazí jeden z nejlepších finských hráčů Casper Matikainen. Z Polska přijede kulečníkový matador Radoslaw Babica, jinak také finalista pátého ročníku. Navíc Konrad Juszczyszyn, vítěz posledního ročníku Pardubice Open a s nimi prakticky celá tamní reprezentace. Svoji návštěvou nás poctí i netradiční host ze Švýcarska Ronald Regli, který se aktuálně nachází mezi světovou špičkou. Slovenské barvy bude hájit například Lukáš Kováč.

A co ženy?

V ženské kategorii budou patřit ke žhavým želízkům Veronika Hubrtová a polské hráčky: pravidelná a úspěšná účastnice našeho turnaje Ewa Bąkova a vítězka posledního ročníku Izabela Łącka.

Silnou skupinu vysílá do akce také český kulečník, že…

Z českých zástupců patří k favoritům Roman Hybler, David Žalman a Petr Urban

Pardubický tým pořadatele patří k tom nejlepšímu co nabízí Česká republika. Kdo se popere o vysoké mety?

Již zmínění David Žalman, Petr Urban a Veronika Hubrtová. Dále napříkald Tomáš Prus, Filip Lebduška, Marek Hajdovský. Za naše juniory nastoupí Matouš Vlk.

Bude celá akce otevřená pro veřejnost? Co mohou lidé při zápasech dělat, asi těžko chodit mezi stoly?

Kulečník je relativně specifická disciplína. Diváci určitě budou mít vstup neomezen. Budeme rádi za každého, kdo se přijde podívat. Doufáme, že na turnaj zavítá co nejvíce lidí. K dispozici budou mít tribuny zimního stadionu, z nichž se dají zápasy sledovat. Lidé budou mít možnost pohybovat se v blízkosti stolů, ale ne vyloženě chodit mezi nimi tak, aby nemohli vstupovat do prostoru zápasu. V kulečníku je nejdůležitější, aby měl člověk na svoji hru klid. Za fandění, tleskání i jinou podporu budeme určitě rádi, nicméně v rozumné míře. Když to přeženu, nechodit k hráči a neradit, jak má do koule strčit.

Mluvíte o fandění. V kulečníku se vyvolávají jména?

Přesně tak. Pochopitelně ne v průběhu hry, kdy se člověk potřebuje koncentrovat. Nicméně ve finální fázi turnajů, se lidé dokážou pořádně rozjet. Ve snookeru už je to delší dobu, teď se začíná hodně fandit také v poolu.

I v České republice?

U nás ještě tolik ne. Na akcích typu Stabedo Open budeme rádi, když se tak stane. Jakmile vyhlásíme finálový zápas, tak se všichni diváci mohou soustředit jen na dvojici soupeřů. A projevovat podporu tomu, kdo jim bude více sympatický. Když to není při hře, ale třeba za povedený strk, kdy pak má hráč dvacet vteřin času na slávu, tak to nevadí. Naopak, je to pro něho úžasná odměna.

Kde se bude Stabedo Open hrát a proč zrovna tam?

V enteria areně. Je to prostředí zcela vyhovující pro našich čtyřiadvacet stolů. Jedná se o stoly až z Finska, které není jinde možné po Evropě sehnat. Proto tak daleká cesta. Ještě si udělaly před měsícem zastávku v Anglii, kde se konal UK Open. Takže jsou už zajeté (úsměv). Všechny budou mít dostatek místa, aby se dalo kolem nich chodit a aby se tam daly postavit židle pro diváky.

Čtyřiadvacet kulečníkových stolů to už je pořádná porce.

My jsme početně průměrný český klub a stolů máme osm. Ve větších klubech jich je dvanáct. Turnaje se v devadesáti procentech konají právě v klubech, aby se nemusela pronajímat hala. Když je stolů více, turnaje rychleji odsýpají. Dvacet čtyři stolů jen dokumentuje obří akci.

Čtyřdenní turnaj samozřejmě vyžaduje také postarání se o mimopardubické účastníky. Jak to máte zajištěné?

Většině pomáháme zajistit v Pardubicích ubytování. Klidně s nimi na hotel dojít kvůli jazykové bariéře. Na turnaji bude připraveno občerstvení a hráči nebudou muset řešit, kde se čeho najedí, kde se čeho napijí. Všechno budou mít na místě. Kdo co bude potřebovat, to se mu pokusíme splnit.

Proč se turnaj Stabedo koná právě na začátku prázdnin?

Především si turnaj mohou lidé spojit s dovolenou. Letos je to pro nás pořadatele lehčí ročník, protože před turnajem jsou dva dny svátků. Máme větší volno na přípravu a nezatěžuje to naši dovolenou.