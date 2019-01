Ústí nad Orlicí - Populární anketa oslaví kulatiny v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Dostavit by se měla drtivá většina dosavadních vítězů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Vyhlášení ankety o Sportovce okresu Ústí nad Orlicí se bude v únoru konat už po čtyřicáté.

Do 22. prosince však máte ještě šanci poslat nám do redakce nebo na adresu Orlického sportovního sdružení vaše návrhy na nejlepší sportovce a sportovní kolektivy okresu Ústí nad Orlicí.



Nejprestižnější titul sportovce okresu do 40 let obhajuje českotřebovský duatlonista a triatlonista Václav Glaser. Pokud máte svého favorita, favoritku nebo oblíbený sportovní oddíl, o kterém si myslíte, že by se měl v anketě objevit, neváhejte a dejte nám váš tip vědět. Čas se už totiž krátí.

Pořadatel ankety Orlické sportovní sdružení si dalo smělý cíl, na slavnostní vyhlášení, které se bude konat v únoru, přivést všechny dosavadní vítěze. „Vítězů je celkem devětadvacet, protože někteří titul Nejlepšího sportovce vyhráli víckrát. Zatím se nám nepodařilo kontaktovat pouze jednoho vítěze, který pobývá v Německu,“ slibuje zajímavou přehlídku sportovních osobností okresu předseda Orlického sportovního sdružení Jiří Šejna.



Vítězové jednotlivých kategorií se mění, ale Jiří Hetfleiš zůstává. Předseda českých statistiků moderoval všechna dosavadní vyhlášení a nejinak tomu bude i nyní. „Říkal, že je to ale už naposledy, ale myslím, že on k anketě neodmyslitelně patří,“ tvrdí Šejna.



Podle slov předsedy OSS Šejny je se sportovními kluby a sportovci skvělá spolupráce až na jednu výjimku – fotbalisty Dobříkova. „Po několik roků se umisťovali na předních příčkách v kategorii vesnických kolektivů. O ocenění ale vůbec nemají zájem. Anketu bojkotují.“



Do slavnostního vyhlášení, které se bude konat 9. února v kulturním domě v Ústí nad Orlicí sice ještě zbývá dost času přesto už se rýsuje zajímavý program. „Chystáme několik novinek, myslím, že diváci, kteří do kulturního domu v Ústí nad Orlicí dorazí budou mile překvapen,“ slibuje Šejna. Už dopředu upozorňuje na mistry světa a Evropy ve stepu: „To bude velice zajímavé. Už jsem je jednou viděl a skutečně stojí za to. Stepaři by na slavnostním galavečeru měli předvést tři vystoupení,“ láká už nyní fanoušky sportu na 9. únor do Ústí nad Orlicí Jiří Šejna.

Nejlepší sportovci za posledních 5 let

Sportovec okresu do 40 let – 2003: Michal Šlezinger (biatlon), 2004: Ondřej Moravec (biatlon), 2005: Robert Krupička (atletika), 2006: Petr Hradecký (biatlon), 2007: Václav Glaser (triatlon, duatlon).

Sportovec okresu nad 40 let – 2003: Eva Novotná (atletika), 2004: Eva Novotná (atletika), 2005: Miroslav Krsek (duatlon), 2006: Miroslav Krsek (duatlon), 2007: Miroslav Strnad (kanoistika).

Mládež do 19 let – 2003: Tereza Hlavsová (biatlon), 2004: Tereza Hlavsová (biatlon), 2005: Tereza Hlavsová (biatlon), 2006: Lea Johanidesová (atletika, duatlon, biatlon), 2007: Lea Johanidesová (atletika, duatlon, triatlon, biatlon).

Mládež do 15 let – 2003: Ondřej Jeníček (atletika, duatlon), 2004: Lea Johanidesova (atletika), 2005: Tereza Bílá (lyžování, duatlon, biatlon, 2006: Žaneta Langrová (atletika), 2007: Tomáš Neugebauer (tenis).

Kolektivy dospělých – 2003: FC nejzbach Vysoké Mýto (futsal), 2004: Jiskra Ústí nad Orlicí (atletika), 2005: Spartak OEZ Letohrad (hokejbal), 2006: SK OEZ Testa Letohrad (hokejbal), 2007: CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí (duatlon).

Kolektivy mládeže – 2003: KB Letohrad (biatlon), 2004: Jiskra Ústí nad Orlicí (volejbal), 2005: Lokomotiva Česká Třebová (volejbal), 2006: Lokomotiva Česká Třebová (volejbal), 2007: Sokol Česká Třebová (volejbal).

Kolektivy z vesnic – 2003: Sokol Hnátnice (volejbal), 2004: Sokol Hnátnice (volejbal), 2005: Sokol Hnátnice (volejbal), 2006: Sokol Hnátnice (volejbal), 2007: Sokol Rybník (kuželky).